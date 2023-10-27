إل جي تضفي بريقاً خاصاً على اليوم العالمي للإنترنت عبر شاشات مصمّمة خصيصاً لمستخدمي الشبكة

بينما يحتفل عملاؤنا من "روّاد الفضاء الإلكتروني" باليوم العالمي الرابع والعشرين لشبكة الإنترنت، تنضم إل جي إلكترونيكس (LG) إلى مستخدمي الإنترنت حول الكون في تقدير أهمية ما يعتبره الكثيرون

أهم اختراع في العالم".

فبعدما تم الاتصال بها لأول مرة يوم 29 أكتوبر 1969، أصبحت شبكة الإنترنت – التي تعتبر تطوراً جماعياً للتقنيات امتد عقوداً من الزمن وليس اختراعاً منفرداً ــ جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، حيث تربطنا بعالم رقمي دائم التوسع. وتفخر إل جي بإحياء هذا اليوم وبكيفية استمرار منتجاتها في التطور جنباً إلى جنب مع احتياجات مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ومن ابتكارات إل جي التي تلبي متطلبات سكان العالم المتصلين بالشبكة، شاشاتها الرائدة وفائقة الاتساع (UltraWide) والمصمّمة لتزويد المستخدمين بصورة أكبر، سواء كانوا يمارسون الألعاب الإلكترونية عالية السرعة أو ينجزون عملهم المكتبي أو يدرسون بشكل مكثف. وبفضل ميزات مثل انحناء شاشة العرض QHD مزدوجة الصورة حتى 49 بوصة وتقنية نانو IPS التي تدعم نطاقاً واسعاً من الألوان، ونسبة 98% من التدرج اللوني المذهل DCI-P3، توفر هذه الشاشات حيوية رائعة وتخلق بالتالي تجربة مشاهدة غامرة لا تضاهى.

أمّا الشاشات فائقة الوضوح (UltraFine) والتي تتميّز بدرجة 8.3 مليون بكسل، فترسي معياراً جديداً للوضوح العالي، ما يجعلها الرفيق المثالي للبث التلفزيوني عبر الإنترنت ويوفّر بالتالي الوضوح والتفاصيل اللازمة لاستكمال أجهزة MacBook وMacBook Pro. وبفضل جودة صورها المذهلة، فإنها توفر تجربة بصرية متناهية في تصفّح المحتوى.

وعندما يتعلق الأمر بتقسيم تركيزك واهتماماتك على الإنترنت، فإنّ الشاشة المزدوجة (DualUp) والحائزة على جوائز عدّة، ترتقي بمفهوم الإنتاجية إلى أعلى المستويات من خلال تقديم شاشة ثانية لمضاعفة التجربة. وتعتمد الشاشة معيار SDQHD بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:18 - وتسمّى "مضاعفة الشاشة لمضاعفة التجربة" - لتعمل على تحسين الكفاءة، ما يجعل تنفيذ المهام المتعددة أمراً سهلاً.

وتلتزم إل جي بتصميم المنتجات التي تلبي الاحتياجات المتطورة لسكان العالم المتصلين بالشبكة. فقد لعب الإنترنت دوراً محورياً في تشكيل اتجاه الابتكار في منتجات الشركة والاستمرار في الاستفادة من قدراتها لإنشاء حلول متطورة تعمل على تحسين حياة العملاء.

ومع استمرار تقدم التقنيات، تظل إل جي حريصةً على تقديم منتجات مبتكرة ومتقدمة تقنياً لتلبي احتياجات عالم سريع التغير، كما تواصل الشركة أيضاً التطور بما يتماشى مع القيم الأساسية لعلامتها التجارية الديناميكية "الحياة جيدة" المتمثلة في شعارات "لا تقبل المساومة" "تجربة العملاء"، و"الابتكار المرتكز على الإنسان"، و"الدفء لتعزيز الابتسامة".

لمعرفة المزيد عن إل جي الكترونكس، يُرجى زيارة :

نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.