شركة Hithium تشارك في معرض All-Energy في أستراليا، حيث تعرض منتج الحاوية الجديدة بسعة 5 ميجاوات/ساعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شاركت شركة تصنيع البطاريات الثابتة Hithium هذا الأسبوع في الفعالية التي طال انتظارها ضمن التقويم السنوي لقطاع الطاقة النظيفة، وهي معرض All-Energy في أستراليا، والمنعقد في إطار شراكة مع مجلس الطاقة النظيفة.

تقدم شركة Hithium الحاوية الجديدة بسعة 5 ميجاوات في الساعة ∞Block، والتي تستخدم بنية الحاوية القياسية بحجم 20 قدمًا. يقدم نظام تخزين الطاقة الأصغر والأعلى في السعة من الجيل الثاني (ESS 2.0) كثافة طاقة أعلى بنسبة 46% بالمقارنة مع الأنظمة القياسية المستندة إلى خلايا بسعة 280 أمبير في الساعة. سياتي المنتج مثبتًا مسبقًا وجاهزًا للتوصيل ومجهزًا بوحدات بطارية يبلغ عددها 48 ومستندًا إلى خلايا LFP الجديدة من جهة التصنيع بسعة 314 أمبير في الساعة، حيث تقدم كل وحدة سعة 104.5 كيلووات/ساعة وتم تصميمها لتلبي احتياجات نظم توسع المرافق الكبيرة. ستتوافق الحاوية أيضًا من الناحية الفنية مع معظم نظم التحكم في الطاقة أو المحولات ثنائية الاتجاه لدى أهم العلامات التجارية للمحولات.

كما يأتي نظام تخزين الطاقة الجديد بتقنية التبريد السائل متعددة المستويات الناضجة من Hithium، والتي تحافظ على التغير في درجة حرارة الخلية بحيث يقل عن 3 درجات مئوية. تتيح الإدارة الحرارية الذكية للنظام أن يحسن طاقة البطارية ويقلل من الاستهلاك الداخلي للطاقة.

قال Vincent She، المدير العام لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا في شركة Hithium "لدينا مبيعات محلية وفريق فني في أستراليا. إن وجودنا على الأرض في أستراليا يعني القدرة على المساهمة في التوسع في الطاقة النظيفة والمستقرة والمعقولة التكلفة في سوق رائدة عالميًا. نحن مستعدون لدعم تطوير سعة تخزين الطاقة في أستراليا بمنتجات بطاريات ثابتة عالية الجودة من الخلية إلى الحاوية".

مع الشحن الفعلي لمنتجات بطاريات بسعة 11 جيجاوات/ساعة منذ أن تأسست شركة Hithium في عام 2019، تتوسع الشركة في سعتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات/ساعة بحلول نهاية هذا العام. لقد ابتكرت الشركة بعضًا من أكثر خطوط الإنتاج تطورًا في العالم، حيث تضمنت درجة عالية من التشغيل الآلي والذكاء المستند إلى التجميع الدقيق والكثيف لبيانات كبيرة وتقييمها في الوقت الفعلي. يتيح هذا لشركة Hithium أن تضمن استقرار المنتج واتساقه من عدة جوانب. تستمر خطط توسع جهة التصنيع على مدار السنوات المتعددة القادمة وصولاً إلى سعة إنتاج 135 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2025.

نبذة عن شركة Hithium

تأسست شركة Hithium في عام 2019، وهي جهة تصنيع رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة على مستوى المرافق إلى جانب الاستخدامات التجارية والصناعية. في وجود أربعة مراكز مختلفة للبحث والتطوير وعدة منشآت إنتاج "ذكية"، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات مبتكرة في السلامة لبطارياتها الليثيوم أيون إلى جانب زيادات في دورة العمر. تتمتع شركة Hithium بعقود من الخبرة التراكمية في المجال على مستوى مؤسسيها وكبار موظفيها التنفيذيين، وتعتمد على تخصصها في نظم تخزين طاقة البطارية لتقدم للشركاء والعملاء تطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في مدينة زيانمين في الصين، وتدير أعمالاً في الولايات المتحدة وأستراليا ودبي وأوروبا.

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