شركة Hithium تشارك في معرض All-Energy في أستراليا، حيث تعرض منتج الحاوية الجديدة بسعة 5 ميجاوات/ساعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شاركت شركة تصنيع البطاريات الثابتة Hithium هذا الأسبوع في الفعالية التي طال انتظارها ضمن التقويم السنوي لقطاع الطاقة النظيفة، وهي معرض All-Energy في أستراليا، والمنعقد في إطار شراكة مع مجلس الطاقة النظيفة.
تقدم شركة Hithium الحاوية الجديدة بسعة 5 ميجاوات في الساعة ∞Block، والتي تستخدم بنية الحاوية القياسية بحجم 20 قدمًا. يقدم نظام تخزين الطاقة الأصغر والأعلى في السعة من الجيل الثاني (ESS 2.0) كثافة طاقة أعلى بنسبة 46% بالمقارنة مع الأنظمة القياسية المستندة إلى خلايا بسعة 280 أمبير في الساعة. سياتي المنتج مثبتًا مسبقًا وجاهزًا للتوصيل ومجهزًا بوحدات بطارية يبلغ عددها 48 ومستندًا إلى خلايا LFP الجديدة من جهة التصنيع بسعة 314 أمبير في الساعة، حيث تقدم كل وحدة سعة 104.5 كيلووات/ساعة وتم تصميمها لتلبي احتياجات نظم توسع المرافق الكبيرة. ستتوافق الحاوية أيضًا من الناحية الفنية مع معظم نظم التحكم في الطاقة أو المحولات ثنائية الاتجاه لدى أهم العلامات التجارية للمحولات.
كما يأتي نظام تخزين الطاقة الجديد بتقنية التبريد السائل متعددة المستويات الناضجة من Hithium، والتي تحافظ على التغير في درجة حرارة الخلية بحيث يقل عن 3 درجات مئوية. تتيح الإدارة الحرارية الذكية للنظام أن يحسن طاقة البطارية ويقلل من الاستهلاك الداخلي للطاقة.
قال Vincent She، المدير العام لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا في شركة Hithium "لدينا مبيعات محلية وفريق فني في أستراليا. إن وجودنا على الأرض في أستراليا يعني القدرة على المساهمة في التوسع في الطاقة النظيفة والمستقرة والمعقولة التكلفة في سوق رائدة عالميًا. نحن مستعدون لدعم تطوير سعة تخزين الطاقة في أستراليا بمنتجات بطاريات ثابتة عالية الجودة من الخلية إلى الحاوية".
مع الشحن الفعلي لمنتجات بطاريات بسعة 11 جيجاوات/ساعة منذ أن تأسست شركة Hithium في عام 2019، تتوسع الشركة في سعتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات/ساعة بحلول نهاية هذا العام. لقد ابتكرت الشركة بعضًا من أكثر خطوط الإنتاج تطورًا في العالم، حيث تضمنت درجة عالية من التشغيل الآلي والذكاء المستند إلى التجميع الدقيق والكثيف لبيانات كبيرة وتقييمها في الوقت الفعلي. يتيح هذا لشركة Hithium أن تضمن استقرار المنتج واتساقه من عدة جوانب. تستمر خطط توسع جهة التصنيع على مدار السنوات المتعددة القادمة وصولاً إلى سعة إنتاج 135 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2025.
نبذة عن شركة Hithium
تأسست شركة Hithium في عام 2019، وهي جهة تصنيع رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة على مستوى المرافق إلى جانب الاستخدامات التجارية والصناعية. في وجود أربعة مراكز مختلفة للبحث والتطوير وعدة منشآت إنتاج "ذكية"، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات مبتكرة في السلامة لبطارياتها الليثيوم أيون إلى جانب زيادات في دورة العمر. تتمتع شركة Hithium بعقود من الخبرة التراكمية في المجال على مستوى مؤسسيها وكبار موظفيها التنفيذيين، وتعتمد على تخصصها في نظم تخزين طاقة البطارية لتقدم للشركاء والعملاء تطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في مدينة زيانمين في الصين، وتدير أعمالاً في الولايات المتحدة وأستراليا ودبي وأوروبا.
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