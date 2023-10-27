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انطلاق أول بطولة احترافية للجولف تقام في الرياض

10/27/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) عبّرت كُلٌّ من الأمريكية ليليا فو، والأسترالية منجي لي، والألمانية كيارا نوجا، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، عن حماسهن واستعدادهن التام للمشاركة في منافسات أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تستمر لمدة 3 أيام ابتداءً من 27 أكتوبر ويستضيفها ملعب نادي الرياض للجولف بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار.
وتحدثت النجمات في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، عن أهمية الحدث ورغبتهن في إنهاء السلسلة بأفضل طريقة، وتقديم مستوى مميز في منافسات الفرق والأفراد. كما أشادوا بالتجهيزات وحالة ملعب نادي الرياض للجولف بعد قيامهن بجولات تدريبية ومشاركتهن في منافسات برو-آم قبل انطلاق البطولة. وعن زيارة مجموعة منهن إلى جانب لاعبات أخريات لمنقطة الدرعية ومواقعها المختلفة التي تعكس الموروث الثقافي الغني للمملكة.
وقالت المصنفة الأولى عالميًا الأمريكية ليليا فو: "أعتقد بأن بطولات الفرق دائمًا ما تكون ممتعة، لعبت في المرحلة الجامعية وفي كأس سولهايم، لذلك أحب نظام الفرق، وسنحظى بوقت ممتع خلال الأسبوع بكل تأكيد. نادي الرياض للجولف مختلف عن نادي رويال غرينز، ولكني سأقوم بالاستعداد بنفس الطريقة التي أقوم بها في أي بطولة ومحاولة الاستمتاع على أرضية الملعب مع مساعدي وبقية أعضاء الفريق".
في حين قالت الأسترالية منجي لي، المصنفة الرابعة عالميًا: "من المهم أن نساهم في نشر رياضة الجولف في مختلف أنحاء العالم، وبأن نلهم الجيل القادم من اللاعبات الناشئات بأفضل طريقة ممكنة، ونحن جميعًا متواجدون هنا للقيام بذلك ودائمًا ما نسعى لتحقيق هذا الأمر سواءً كان هنا في المملكة أو في أي مكان حول العالم، وشرف عظيم أن نحظى بمثل هذه المنصة "سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" التي تساعدنا على القيام بذلك".
وفي نسخة العام الماضي التي أقيمت على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، أصبحت سفيرة جولف السعودية الألمانية كيارا نوجا أصغر محترفة تفوز بإحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وذلك بعمر 16 عاماً، وقالت خلال المؤتمر الصحفي: "حظيت بموسم جيد، على الرغم من الإصابة التي لحقت بي في الأسابيع الأخيرة، إلا أنني سعيدة بالعودة والحصول على فرصة استرجاع ذكرياتي الجميلة هنا. الملعب مختلف بالطبع، ولكنه جميل أيضًا وأتطلع للمنافسات وللدفاع عن لقبي".
وقالت الإسبانية كارلوتا سيجاندا، سفيرة جولف السعودية الفائزة بلقب منافسات الأفراد في جولة فلوريدا من سلسلة بطولات أرامكو للفرق هذا العام: "ما تقوم به المملكة في جانب الرياضة مميز بالفعل، وأنا سعيدة بالتواجد هنا والمساعدة في نشر رياضة الجولف على أمل مشاهدة المزيد من الفتيات اللاتي يمارسنها هنا في المملكة. سلسلة بطولات أرامكو للفرق تشبه البطولات الكبرى وممتعة من حيث اللعب كفريق، وستكون الأيام المقبلة ممتعة، وسأحاول أن أنجح في تكرار ما قمت به في فلوريدا هنا في مدينة الرياض".
وستشهد البطولة المرتقبة مشاركة ألمع الأسماء في عالم الجولف للسيدات، حيث تُعد آخر جولة من بطولات السلسلة العالمية لهذا العام 2023م. – بعد سنغافورة وفلوريدا ولندن وهونغ كونغ - والتي تعتبر أحد أهم الأحداث تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار لكل بطولة. وستكون المرة الأولى التي تُلعب فيها منافسات السلسلة الاخيرة في العاصمة الرياض بعد احتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة للنسختين الماضيتين.
وستجرى منافسات الفرق على مدار يومين ليتم تتويج الفريق الفائز بنهايتها بكأس البطولة ومبلغ 500,000 دولار، بينما تتنافس اللاعبات اللاتي حققن أفضل نتائج فردية واللاعبات المتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام البطولة لتحديد اللاعبة الفائزة بكأس المنافسات الفردية وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغة 500,000 دولار.
يُذكر أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الجماهير لمشاهدة أول بطولة نسائية احترافية في رياضة الجولف بمدينة الرياض، وبإمكانهم الحصول على تذاكر البطولة من خلال الرابط التالي: TicketMX.

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