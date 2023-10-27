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إينى الإيطالية للطاقة تعدّل توقعات أرباحها

10/27/2023 2:23:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة وصول أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك السنوية المعدلة إلى ما يقرب من 14 مليار يورو، وذلك مقارنة بالبيانات السابقة في تقريرها نصف السنوي، والتي كانت تبلغ 12 ملياراً.

وقال عملاق الطاقة الإيطالي، في توقعاته لعام 2023 التي صدرت الجمعة، وفقا وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن هذا الأمر يعكس تحسن السيناريو، كما أنه تقدير محسن للأداء الصناعي أيضاً، والذي يضيف حوالي 2.6 مليار يورو إلى زيادة قدرها 0.6 مليارات يورو مقارنة بالتوقعات السابقة.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي معلقاً:“بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن التحسن الواضح في أساسيات الأعمال والتقدم الاستراتيجي سيحقق عوائد جذابة للمساهمين، واتساقًا مع هذه التوقعات، فإننا نقوم بمراجعة توقعاتنا السنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والتدفقات النقدية التشغيلية نحو الأعلى، بينما نزيد وتيرة برنامج إعادة شراء أسهم الشركة للعام الحالي”.

أ. ش. أ

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