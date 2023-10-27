إينى الإيطالية للطاقة تعدّل توقعات أرباحها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة وصول أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك السنوية المعدلة إلى ما يقرب من 14 مليار يورو، وذلك مقارنة بالبيانات السابقة في تقريرها نصف السنوي، والتي كانت تبلغ 12 ملياراً.
وقال عملاق الطاقة الإيطالي، في توقعاته لعام 2023 التي صدرت الجمعة، وفقا وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن هذا الأمر يعكس تحسن السيناريو، كما أنه تقدير محسن للأداء الصناعي أيضاً، والذي يضيف حوالي 2.6 مليار يورو إلى زيادة قدرها 0.6 مليارات يورو مقارنة بالتوقعات السابقة.
وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ(إيني) كلاوديو ديسكالزي معلقاً:“بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن التحسن الواضح في أساسيات الأعمال والتقدم الاستراتيجي سيحقق عوائد جذابة للمساهمين، واتساقًا مع هذه التوقعات، فإننا نقوم بمراجعة توقعاتنا السنوية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والتدفقات النقدية التشغيلية نحو الأعلى، بينما نزيد وتيرة برنامج إعادة شراء أسهم الشركة للعام الحالي”.
أ. ش. أ
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