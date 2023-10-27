عمال تسلا فى السويد يُضربون عن العمل احتجاجًا على الأجور

(MENAFN
- Al-Borsa News) أضرب بعض الموظفين لدى“تسلا” في السويد عن العمل الجمعة احتجاجًا على رفض صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية التوقيع على اتفاقية جماعية بشأن الأجور.
وصرح“جسبر بيترسون” المتحدث باسم اتحاد العمال“آي إف ميتال” لوكالة“فرانس برس” بأن الإضراب يشمل حوالي 130 ميكانيكيًا لدى“تسلا” في سبع ورش عمل في السويد .
وأضاف“بيترسون” أن موظفي“تسلا” يحصلون على أجور قليلة، ويتقاضون معاشات تقاعدية أقل مما يحصل عليه عمال الصناعة الآخرون.
وأشار إلى أن أغلب العاملين لدى“تسلا” في السويد أعضاء باتحاد“آي إف ميتال” -الذي يضم 300 ألف شخص بشكل إجمالي، لكنه لم يذكر العدد تحديدا- ورغم عضويتهم في النقابة إلا أنهم لم يستطيعوا الاستفادة من اتفاقيات المفاوضات الجماعية على مستوى الصناعة.
وأبلغت“تسلا” النقابة هذا الأسبوع بأنها لن توقع على الاتفاقية الجماعية، وأنها لا تقوم بذلك في أي مكان آخر في العالم.
وتعد الاتفاقيات الجماعية التي يتفاوض عليها كل قطاع على حدة هي أساس نموذج سوق العمل السويدي، إذ تشمل ما يقرب من 90% من كافة موظفي السويد. أرقام
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