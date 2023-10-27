عمال تسلا فى السويد يُضربون عن العمل احتجاجًا على الأجور

MENAFN - Al-Borsa News) أضرب بعض الموظفين لدى“تسلا” في السويد عن العمل الجمعة احتجاجًا على رفض صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية التوقيع على اتفاقية جماعية بشأن الأجور.

وصرح“جسبر بيترسون” المتحدث باسم اتحاد العمال“آي إف ميتال” لوكالة“فرانس برس” بأن الإضراب يشمل حوالي 130 ميكانيكيًا لدى“تسلا” في سبع ورش عمل في السويد .

وأضاف“بيترسون” أن موظفي“تسلا” يحصلون على أجور قليلة، ويتقاضون معاشات تقاعدية أقل مما يحصل عليه عمال الصناعة الآخرون.

وأشار إلى أن أغلب العاملين لدى“تسلا” في السويد أعضاء باتحاد“آي إف ميتال” -الذي يضم 300 ألف شخص بشكل إجمالي، لكنه لم يذكر العدد تحديدا- ورغم عضويتهم في النقابة إلا أنهم لم يستطيعوا الاستفادة من اتفاقيات المفاوضات الجماعية على مستوى الصناعة.

وأبلغت“تسلا” النقابة هذا الأسبوع بأنها لن توقع على الاتفاقية الجماعية، وأنها لا تقوم بذلك في أي مكان آخر في العالم.

وتعد الاتفاقيات الجماعية التي يتفاوض عليها كل قطاع على حدة هي أساس نموذج سوق العمل السويدي، إذ تشمل ما يقرب من 90% من كافة موظفي السويد.