المركزى الروسى يرفع الفائدة 2%.. ويعزز توقعاته بشأن التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قرر البنك المركزي الروسي الجمعة، زيادة سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس إلى 15%، ليرفع تكلفة الاقتراض في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.

وقال المصرف المركزي في بيان، إن قرار تشديد السياسة النقدية كان ضرورياً للحد من صعود معدل التضخم بعيداً عن المستهدفات، وإعادته مرة أخرى إلى مستوى 4% في عام 2024.

ويتوقع المركزي الروسي تسارع التضخم بأكثر مما كان متوقعاً في السابق ليتراوح بين 7% و7.5% بنهاية العام الجاري، فضلاً عن توقع مسار أعلى بالنسبة لسعر الفائدة.

وتعد أسعار الفائدة الروسية مرتفعة بمقدار 750 نقطة أساس -بما يشمل قرار اليوم- منذ يوليو الماضي، بما في ذلك الزيادة الطارئة بمقدار 100 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي في أغسطس إثر تراجع العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية إلى أكثر من 100 روبل للدولار.

أرقام