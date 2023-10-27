المركزى الروسى يرفع الفائدة 2%.. ويعزز توقعاته بشأن التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر البنك المركزي الروسي الجمعة، زيادة سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس إلى 15%، ليرفع تكلفة الاقتراض في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022.
وقال المصرف المركزي في بيان، إن قرار تشديد السياسة النقدية كان ضرورياً للحد من صعود معدل التضخم بعيداً عن المستهدفات، وإعادته مرة أخرى إلى مستوى 4% في عام 2024.
ويتوقع المركزي الروسي تسارع التضخم بأكثر مما كان متوقعاً في السابق ليتراوح بين 7% و7.5% بنهاية العام الجاري، فضلاً عن توقع مسار أعلى بالنسبة لسعر الفائدة.
وتعد أسعار الفائدة الروسية مرتفعة بمقدار 750 نقطة أساس -بما يشمل قرار اليوم- منذ يوليو الماضي، بما في ذلك الزيادة الطارئة بمقدار 100 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي في أغسطس إثر تراجع العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية إلى أكثر من 100 روبل للدولار.
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