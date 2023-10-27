مسؤول إيطالى: تعليق البنك الأوروبى سعر الفائدة سيؤدى إلى خلق جوّ أفضل

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو عن أمله بأن يؤدي تعليق البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة إلى خلق مناخ مالي أفضل ووقف الركود”.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الوزير الايطالية، في كلمته خلال المؤتمر الدولي للغرف التجارية بروما اليوم الجمعة“لقد توقف أخيراً النمو المستمر لضريبة الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي”، قائلا:“آمل أن تساهم هذه الوقفة للتأمل في خلق مناخ أفضل ووقف الركود الذي ضرب بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك وفي المقام الأول، الشريك الرئيس لإيطاليا، ألمانيا”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي أنطونيو تاياني، قد علق على ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% من جانب المركزي الأوروبي، بالقول، إن“من الخطأ الاستمرار برفع أسعار الفائدة، فهذا يدمّر إيطاليا”، مشيراً إلى أن“الشركات والأسر تتضرر في بلادنا، وهناك خطر كامن للركود الاقتصادي”.