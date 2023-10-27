مسؤول إيطالى: تعليق البنك الأوروبى سعر الفائدة سيؤدى إلى خلق جوّ أفضل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعرب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو عن أمله بأن يؤدي تعليق البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة إلى خلق مناخ مالي أفضل ووقف الركود”.
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الوزير الايطالية، في كلمته خلال المؤتمر الدولي للغرف التجارية بروما اليوم الجمعة“لقد توقف أخيراً النمو المستمر لضريبة الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي”، قائلا:“آمل أن تساهم هذه الوقفة للتأمل في خلق مناخ أفضل ووقف الركود الذي ضرب بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك وفي المقام الأول، الشريك الرئيس لإيطاليا، ألمانيا”.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي أنطونيو تاياني، قد علق على ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% من جانب المركزي الأوروبي، بالقول، إن“من الخطأ الاستمرار برفع أسعار الفائدة، فهذا يدمّر إيطاليا”، مشيراً إلى أن“الشركات والأسر تتضرر في بلادنا، وهناك خطر كامن للركود الاقتصادي”.
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