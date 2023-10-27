انخفاض سعر نفط عمان إلى 90 دولارًا و33 سنتًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 90 دولارا أمريكيا و33 سنتا.
وشهد سعر نفط عمان – حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، انخفاضا بلغ 3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس البالغ 90 دولارا أمريكيا و36 سنتا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 86 دولارا أمريكيا و57 سنتا للبرميل، مرتفعا 6 دولارات أمريكية و3 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
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