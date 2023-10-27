انخفاض سعر نفط عمان إلى 90 دولارًا و33 سنتًا

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 90 دولارا أمريكيا و33 سنتا.

وشهد سعر نفط عمان – حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، انخفاضا بلغ 3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس البالغ 90 دولارا أمريكيا و36 سنتا.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 86 دولارا أمريكيا و57 سنتا للبرميل، مرتفعا 6 دولارات أمريكية و3 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.