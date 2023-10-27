تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطى الفيدرالى خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأ مقياس التضخم المفضل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي كما كان متوقعًا في سبتمبر، وهو ما قد يؤثر على قرار الفائدة الذي سيتخذه البنك في الأول من نوفمبر.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.4% في سبتمبر على أساس سنوي، بعدما سجل 3.5% في الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر الأساسي – الذي يستبعد الطاقة والغذاء – بنسبة 3.7% في سبتمبر، منخفضًا من المعدل البالغ 3.9% في الشهر السابق، بما يتوافق مع توقعات المحللين، أما على أساس شهري فارتفع المؤشر 0.3% كما كان متوقعًا، بعدما ارتفع 0.1% في أغسطس.
وحاليًا يركز الاحتياطي الفيدرالي بصورة أكبر على التضخم الأساسي الذي يرى أنه يوفر لمحة أفضل عن اتجاه الأسعار على المدى الطويل.
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