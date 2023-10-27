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تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطى الفيدرالى خلال سبتمبر

10/27/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ مقياس التضخم المفضل بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي كما كان متوقعًا في سبتمبر، وهو ما قد يؤثر على قرار الفائدة الذي سيتخذه البنك في الأول من نوفمبر.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.4% في سبتمبر على أساس سنوي، بعدما سجل 3.5% في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر الأساسي – الذي يستبعد الطاقة والغذاء – بنسبة 3.7% في سبتمبر، منخفضًا من المعدل البالغ 3.9% في الشهر السابق، بما يتوافق مع توقعات المحللين، أما على أساس شهري فارتفع المؤشر 0.3% كما كان متوقعًا، بعدما ارتفع 0.1% في أغسطس.

وحاليًا يركز الاحتياطي الفيدرالي بصورة أكبر على التضخم الأساسي الذي يرى أنه يوفر لمحة أفضل عن اتجاه الأسعار على المدى الطويل.

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