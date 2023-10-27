إندونيسيا تطلق أولى رحلاتها التجارية باستخدام وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت إندونيسيا اليوم الجمعة أولى رحلاتها التجارية التي تستخدم فيها وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل في وقت تسعى فيه أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم إلى التوسع في استخدام الوقود الحيوي لخفض وارداتها من الوقود.

وقال عرفان ستيابوترا الرئيس التنفيذي لشركة طيران جارودا إندونيسيا الوطنية إن الطائرة من طراز بوينج 737-800 إن.جي التي تديرها الشركة حملت أكثر من 100 راكب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة سوراكارتا على بعد نحو 550 كيلومترا.

وأضاف عرفان خلال مراسم إعلان الخطوة“سنناقش المزيد مع شركة برتامينا (للنفط والغاز) ووزارة الطاقة والأطراف الأخرى لضمان أن يكون سعر هذا الوقود معقولا من الناحية التجارية” مضيفا أن الطائرة من المقرر أن تعود إلى جاكرتا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأجرت شركة جارودا إندونيسيا عدة تجارب شملت اختبار الطيران باستخدام الوقود الجديد في وقت سابق من هذا الشهر واختبارا للمحرك على الأرض في أغسطس.

وتنتج شركة برتامينا المملوكة للدولة في إندونيسيا وقود الطائرات الممزوج بزيت النخيل في مصفاة تابعة لها ويُصنع الوقود من زيت نواة النخيل المكرر المبيض عديم الرائحة.

وتقول الشركة إن الوقود المشتق من زيت النخيل يصدر كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالوقود الأحفوري، ودعت نظراءها من الدول المنتجة لزيت النخيل إلى إدراج زيت الطعام في المواد الخام لإنتاج وقود الطيران المستدام.