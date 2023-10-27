تراجع أرباح شيفرون الفصلية وسط تباطؤ أعمال التكرير التابعة لها فى الخارج

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح“شيفرون” الأمريكية خلال الربع الثالث من العام، وسط انخفاض أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج، ورغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأظهر تقرير نتائج أعمال“شيفرون” انخفاض صافي أرباح الربع الثالث إلى 6.5 مليار دولار أو ما يعادل 3.48 دولار للسهم، مقارنة بصافي أرباح الربع المناظر من العام السابق عند 11.2 مليار دولار بما يعادل 5.78 دولار للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة الأمريكية من أعمال ضخ النفط والغاز بنسبة 3.8% إلى 5.76 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار قبل عام، لكن معدل الضخ اليومي ارتفع إلى 3.1 مليون برميل بعد أن بلغ 3 ملايين برميل في الربع المناظر قبل عام، وذلك بفضل استحواذها على“بي دي سي إنرجي”.

وانخفضت أرباح“شيفرون” من أعمال التكرير إلى 1.68 مليار دولار مقارنة بـ 2.53 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وعزز تراجع أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج مقارنة بمكاسبها في الولايات المتحدة؛ من تراجع الأرباح الإجمالية خلال الفترة.

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