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الأمم المتحدة: الأضرار الناجمة عن سد كاخوفا فى أوكرانيا لا يمكن إصلاحها

10/27/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت الأمم المتحدة بأن الكثير من الأضرار الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا في يونيو الماضي“لا يمكن إصلاحها”، مع احتمال حدوث تغييرات في البيئة تؤثر على النظم البيئية وصحة الإنسان.

ذكر ذلك التقييم الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة على موقعه الإلكتروني والذي يدعو إلى اتخاذ تدابير علاجية فورية وطويلة الأجل.

وأشار التقرير إلى أن المياه غمرت مئات الكيلومترات المربعة في الكارثة وجفت آلاف الكيلومترات المربعة من الخزانات والأراضي الرطبة.

وخلص التقييم الأولي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تم إجراؤه بناءً على طلب الحكومة الأوكرانية، إلى أن عواقب خرق السد ستكون محسوسة“لعقود من الزمن”، وستصل إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.

واستعرض التقرير التأثيرات البيئية على المنبع والمصب، مثل التلوث الكيميائي والأضرار البيئية التي لحقت بالمناطق المحمية.

كتب مؤلفو التقرير أن“التقدير التفصيلي للتأثيرات الكاملة على الري ومياه الشرب وإمدادات المياه للصناعة، بما في ذلك محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وما يرتبط بها من آثار على صحة الإنسان، يقع خارج نطاق هذا التقييم السريع ولكنه يشكل خطرا على الصحة البشرية ولكنه مصدر قلق كبير”.

وخلصوا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التقييمات لمعالجة النطاق الكامل للآثار البيئية للكارثة وأن الدعم المالي والفني“عاجل ولا غنى عنه” لإعادة الإعمار المستدام، واستعادة البيئات المتضررة وإدارة نفايات الكوارث.

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