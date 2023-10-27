%384 ارتفاعًا فى صافى أرباح كيا خلال الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن صافي دخلها في الربع الثالث ارتفع بنسبة أكثر من 380% على أساس سنوي بفضل المبيعات القوية في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية“يونهاب” – إن صافي أرباحها المجمعة وصل إلى 2.22 تريليون وون (1.6 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 384% عن العام الذي سبقه.

ونمت مبيعاتها بنسبة 10.3% على أساس سنوي إلى 25.54 تريليون وون، في حين قفزت أرباحها التشغيلية بنسبة 272.9% إلى 2.86 تريليون وون.

وقد جاءت الأرباح مطابقة لتوقعات السوق، وبلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي أرباح الشركة 2.23 تريليون وون، وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت كيا إنها باعت 778,213 سيارة في الربع الثالث، منها 643,962 سيارة في الخارج. وأضافت أن مبيعاتها الخارجية نمت بنسبة 4% على أساس سنوي، وارتفعت مبيعاتها المحلية بنسبة 1.1%.

وأشارت الشركة إلى زيادة إجمالية في المبيعات في المناطق الرئيسية، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكنها شهدت أيضا انخفاضا في المبيعات في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

وقالت كيا إن مبيعاتها المحلية نمت بفضل شعبية موديلات سيارات الدفع الرباعي والميني فان، مثل سبورتاج، وسورينتو، وكرنفال.

وقالت إن مبيعات سيارات الدفع الرباعي والميني فان، باستثناء تلك المباعة في الصين، شكلت 68.7% من جميع مبيعات كيا العالمية خلال هذه الفترة.

بالنسبة للسيارات الصديقة للبيئة، أظهرت كيا أيضا نموا مطردا في مبيعات السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية، حيث باعت 149,000 وحدة مجتمعة، أو بزيادة 21.2% على أساس سنوي.

ومن بين إجمالي السيارات التي باعتها كيا في هذا الربع، شكلت نسبة السيارات الصديقة للبيئة 19.5%، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن العام السابق.

وأشارت كيا إلى وجود مخاطر تجارية محتملة ناجمة عن الصراعات الدولية وضعف معنويات المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها توقعت أن تحافظ مبيعاتها على زخمها التصاعدي في الربع الرابع.

وقالت إنها تخطط للحفاظ على الربحية من خلال التركيز على طرح سيارات الدفع الرباعي والميني فان الشهيرة ومبيعات السيارات الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، قالت كيا إنها تخطط لتعزيز زخم مبيعاتها العالمية من خلال استراتيجيات مصممة خصيصا لكل منطقة.