ارتفاع مؤشر ناسداك فى مستهل التداولات بدعم من صعود أمازون بأكثر من 6%

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع بعد بيانات عن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات.
وقفز سهم“أمازون” بحوالي 6.24% عند 126.93 دولار بعدما حققت شركة التجارة الإلكترونية إيرادات وأرباحاً فصلية أعلى من المتوقعة، بينما تراجع سهم“فورد موتور” 6.34% بعدما خالفت نتائج أعمالها التوقعات.
وتراجع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.2% أو (- 53 نقطة) إلى 32730 نقطة.
بينما ارتفع“إس أند بي 500” بنسبة 0.26% أو (+ 10 نقاط) عند 4147 نقطة، كما صعد ناسداك 0.85% أو (+ 107 نقاط) إلى 12705 نقاط.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر نفقات أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7% في سبتمبر، بعد صعوده 3.8% في أغسطس، وصعود إنفاق المستهلكين 0.7% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.
أرقام
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