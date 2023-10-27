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ارتفاع مؤشر ناسداك فى مستهل التداولات بدعم من صعود أمازون بأكثر من 6%

10/27/2023 2:23:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع بعد بيانات عن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات.

وقفز سهم“أمازون” بحوالي 6.24% عند 126.93 دولار بعدما حققت شركة التجارة الإلكترونية إيرادات وأرباحاً فصلية أعلى من المتوقعة، بينما تراجع سهم“فورد موتور” 6.34% بعدما خالفت نتائج أعمالها التوقعات.

وتراجع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.2% أو (- 53 نقطة) إلى 32730 نقطة.

بينما ارتفع“إس أند بي 500” بنسبة 0.26% أو (+ 10 نقاط) عند 4147 نقطة، كما صعد ناسداك 0.85% أو (+ 107 نقاط) إلى 12705 نقاط.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر نفقات أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.7% في سبتمبر، بعد صعوده 3.8% في أغسطس، وصعود إنفاق المستهلكين 0.7% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

أرقام

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