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سهم إنتل يقفز بنسبة 10% بعد نتائج أعمال قوية

10/27/2023 2:23:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“إنتل- Intel” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت للأرباح والمبيعات.

وزادت قيمة السهم المتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“INTC” بنسبة 10% إلى 35.77 دولار، بعدما لامس 36.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت صانعة الرقائق الأمريكية مساء الخميس، بلوغ ربحية السهم المعدلة في الربع الثالث 41 سنتًا، مقابل توقعات المحللين البالغة 22 سنتًا.

وحققت إيرادات قدرها 14.16 مليار دولار لهذا الربع، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 13.53 مليار دولار، لكن بانخفاض 8% عن الربع نفسه من العام الماضي، وهو الربع السابع على التوالي الذي تنخفض فيه مبيعات الشركة.

في وقت سابق، قال محللو“جولدمان ساكس” إن توقعاتهم بشأن“إنتل” كانت حذرة للغاية، لكنهم أبدوا قلقهم بشأن التحول المستقبلي لأعمالها.

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