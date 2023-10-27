سهم إنتل يقفز بنسبة 10% بعد نتائج أعمال قوية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“إنتل- Intel” بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت للأرباح والمبيعات.
وزادت قيمة السهم المتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز“INTC” بنسبة 10% إلى 35.77 دولار، بعدما لامس 36.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأعلنت صانعة الرقائق الأمريكية مساء الخميس، بلوغ ربحية السهم المعدلة في الربع الثالث 41 سنتًا، مقابل توقعات المحللين البالغة 22 سنتًا.
وحققت إيرادات قدرها 14.16 مليار دولار لهذا الربع، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 13.53 مليار دولار، لكن بانخفاض 8% عن الربع نفسه من العام الماضي، وهو الربع السابع على التوالي الذي تنخفض فيه مبيعات الشركة.
في وقت سابق، قال محللو“جولدمان ساكس” إن توقعاتهم بشأن“إنتل” كانت حذرة للغاية، لكنهم أبدوا قلقهم بشأن التحول المستقبلي لأعمالها.
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