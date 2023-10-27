ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لكن مع تزايد القلق بشأن التضخم فى المستقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الجاري، لكن ارتفاع أسعار البنزين جعلهم أكثر قلقًا بشأن التضخم.
وكشف مسح جامعة ميشيغان الذي صدرت بياناته الجمعة، عن بلوغ القراءة النهائية لمؤشر الثقة 63.8 نقطة ارتفاعًا من 63 نقطة في القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر.
ولامس المؤشر أعلى مستوى له في عامين تقريبًا خلال يوليو قبل أن يتراجع لاحقًا، وأدى الانخفاض الحاد في سوق الأسهم مؤخرًا إلى زيادة قلق المستهلكين.
وارتفع المؤشر الذي يقيس ثقة المستهلكين في الوضع الحالي للاقتصاد إلى 70.6 نقطة من 66.7 في أوائل أكتوبر، لكن مع انخفاض مؤشر توقعات الأشهر الستة المقبلة إلى 59.3 نقطة من 60.7 نقطة.
وفي المتوسط، يعتقد الأمريكيون أن التضخم سيبلغ 4.2% في العام المقبل مقارنة بـ3.8% في وقت سابق من الشهر و3.2% في سبتمبر.
ويعكس ذلك تجدد المخاوف بشأن التضخم إلى حد كبير مع ارتفاع أسعار البنزين، علمًا بأن المعدل الرسمي للتضخم يسجل 3.7% حاليًا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك. أرقام
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