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ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لكن مع تزايد القلق بشأن التضخم فى المستقبل

10/27/2023 2:23:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الجاري، لكن ارتفاع أسعار البنزين جعلهم أكثر قلقًا بشأن التضخم.

وكشف مسح جامعة ميشيغان الذي صدرت بياناته الجمعة، عن بلوغ القراءة النهائية لمؤشر الثقة 63.8 نقطة ارتفاعًا من 63 نقطة في القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر.

ولامس المؤشر أعلى مستوى له في عامين تقريبًا خلال يوليو قبل أن يتراجع لاحقًا، وأدى الانخفاض الحاد في سوق الأسهم مؤخرًا إلى زيادة قلق المستهلكين.

وارتفع المؤشر الذي يقيس ثقة المستهلكين في الوضع الحالي للاقتصاد إلى 70.6 نقطة من 66.7 في أوائل أكتوبر، لكن مع انخفاض مؤشر توقعات الأشهر الستة المقبلة إلى 59.3 نقطة من 60.7 نقطة.

وفي المتوسط، يعتقد الأمريكيون أن التضخم سيبلغ 4.2% في العام المقبل مقارنة بـ3.8% في وقت سابق من الشهر و3.2% في سبتمبر.

ويعكس ذلك تجدد المخاوف بشأن التضخم إلى حد كبير مع ارتفاع أسعار البنزين، علمًا بأن المعدل الرسمي للتضخم يسجل 3.7% حاليًا، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك.

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