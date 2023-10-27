ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، فيما غادره 13 سفينة، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 38 سفينة، منها السفينة (CHRISTINA 1) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 18 مترا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5382 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان صادر اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و870 طنا تشمل: 2200 طن كسب صويا و7500 طن يوريا و16000 طن ملح معبأ و3200 طن علف و4070 طن مولاس و1900 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و838 طنا تشمل: 8994 طن خردة و16 ألفا و209 أطنان ذرة و3000 طن أبلاكاش و3053 طن حديد و844 طن خشب زان و5348 طن فول صويا و20 ألف طن قمح و6390 طن بضائع متنوعة.
وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 610 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140 ألفا و835 طنًا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 أطنان قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5161 شاحنة.
أ. ش. أ
MENAFN27102023000202011048ID1107320156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.