ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، فيما غادره 13 سفينة، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 38 سفينة، منها السفينة (CHRISTINA 1) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 18 مترا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5382 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان صادر اليوم الجمعة- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و870 طنا تشمل: 2200 طن كسب صويا و7500 طن يوريا و16000 طن ملح معبأ و3200 طن علف و4070 طن مولاس و1900 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63 ألفا و838 طنا تشمل: 8994 طن خردة و16 ألفا و209 أطنان ذرة و3000 طن أبلاكاش و3053 طن حديد و844 طن خشب زان و5348 طن فول صويا و20 ألف طن قمح و6390 طن بضائع متنوعة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 610 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2654 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140 ألفا و835 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 أطنان قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5161 شاحنة.

أ. ش. أ