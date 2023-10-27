أرباح الشركات الصناعية الكبرى فى الصين تشهد انتعاشًا متسارعًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت انتعاشا مستمرا، حيث سجلت الأرباح الشهرية نموا مزدوج الرقم لشهرين متتاليين.
وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) ان أرباح الشركات الصناعية الكبرى ارتفعت، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي)، بنسبة 11.9% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.
وقال يوي وي نينغ، إحصائي في الهيئة المذكورة، إن ارتفاع إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أظهر زخم انتعاش متسارع للأرباح الصناعية، مضيفا أن هذا النمو القوي يمثل أول زيادة بعد تراجع لمدة خمسة أرباع متتالية.
وعزا يوي الزخم الإيجابي للأرباح الصناعية إلى حزمة من سياسات الاقتصاد الكلي، التي استمرت في إظهار تأثيرها على تعزيز الطلب في السوق وزيادة الإنتاج الصناعي.
وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى انخفاضا بنسبة 9 في المائة، وتقلص المعدل بنسبة 7.8 نقطة مئوية عن النصف الأول من هذا العام.
أ. ش. أ
MENAFN27102023000202011048ID1107320155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.