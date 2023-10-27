أرباح الشركات الصناعية الكبرى فى الصين تشهد انتعاشًا متسارعًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت انتعاشا مستمرا، حيث سجلت الأرباح الشهرية نموا مزدوج الرقم لشهرين متتاليين.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) ان أرباح الشركات الصناعية الكبرى ارتفعت، التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي)، بنسبة 11.9% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وقال يوي وي نينغ، إحصائي في الهيئة المذكورة، إن ارتفاع إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أظهر زخم انتعاش متسارع للأرباح الصناعية، مضيفا أن هذا النمو القوي يمثل أول زيادة بعد تراجع لمدة خمسة أرباع متتالية.

وعزا يوي الزخم الإيجابي للأرباح الصناعية إلى حزمة من سياسات الاقتصاد الكلي، التي استمرت في إظهار تأثيرها على تعزيز الطلب في السوق وزيادة الإنتاج الصناعي.

وأظهرت البيانات أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى انخفاضا بنسبة 9 في المائة، وتقلص المعدل بنسبة 7.8 نقطة مئوية عن النصف الأول من هذا العام.

أ. ش. أ