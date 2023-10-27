المركزى الروسى: عازمون على إعادة التضخم للمستوى المستهدف

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.

وقالت نابيولينا – في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الروسي اليوم رفع الفائدة، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية –“إن (بنك روسيا) يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% بحلول نهاية العام المقبل 2024، ولا نستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي هذا العام أو الإبقاء عند مستواها الحالي”.

وأضافت أن موازنة 2024 – 2026 شكلت عاملا مهما في قرار المركزي الروسي اليوم برفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، داعية لوقف برامج الدعم للقروض العقارية مع انتهاء صلاحيتها لأنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن.

وتابعت أن المركزي الروسي يملك أدوات فعالة لخفض التضخم ومستعد لزيادة سعر الفائدة بـ”نسب ملموسة” لإعادته إلى 4%، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على العملة الأجنبية (إلزام مصدرين ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية) ستؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير فقط، لكن العوامل الرئيسية الداعمة هي السياسة النقدية وديناميكيات التجارة.

وكان البنك المركزي الروسي قد قرر في وقت سابق من اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا مرجعا ذلك لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم.

يشار إلى أن العملة الروسية تلقت دعما قويا مؤخرا بعد مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا لبيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.

أ. ش. أ