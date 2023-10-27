المركزى الروسى: عازمون على إعادة التضخم للمستوى المستهدف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
وقالت نابيولينا – في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الروسي اليوم رفع الفائدة، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية –“إن (بنك روسيا) يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% بحلول نهاية العام المقبل 2024، ولا نستبعد زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي هذا العام أو الإبقاء عند مستواها الحالي”.
وأضافت أن موازنة 2024 – 2026 شكلت عاملا مهما في قرار المركزي الروسي اليوم برفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، داعية لوقف برامج الدعم للقروض العقارية مع انتهاء صلاحيتها لأنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن.
وتابعت أن المركزي الروسي يملك أدوات فعالة لخفض التضخم ومستعد لزيادة سعر الفائدة بـ”نسب ملموسة” لإعادته إلى 4%، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على العملة الأجنبية (إلزام مصدرين ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية) ستؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير فقط، لكن العوامل الرئيسية الداعمة هي السياسة النقدية وديناميكيات التجارة.
وكان البنك المركزي الروسي قد قرر في وقت سابق من اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا مرجعا ذلك لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم.
يشار إلى أن العملة الروسية تلقت دعما قويا مؤخرا بعد مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا لبيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.
أ. ش. أ
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