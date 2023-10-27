الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل خسائر للأسبوع الثانى على التوالى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات الأسبوع، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، وسط تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق.

وارتفع سهم الألمانية“سيمنز إنرجي” بنسبة 9% بعد أن وصف المستشار الألماني“أولاف شولتس” الشركة بأنها مهمة للغاية، حسبما ذكرت“رويترز”، بعد يوم واحد من هبوط حاد في السهم (ENR) إثر تقارير عن طلب شركة طاقة الرياح الدعم من الحكومة.

بينما هبط سهم الفرنسية“سانوفي Sanofi” بنسبة 18.95%، بعد إعلان شركة الأدوية تعديل توقعات الأرباح لعام 2025، كما انخفض سهم البنك البريطاني“ناتويست- NatWest” 11.55%، بعد نتائج مخيبة للآمال خلال الربع الثالث، بالتزامن مع تصريحات المنظمين بوجود انتهاكات تنظيمية محتملة.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% عند 429.5 نقطة، لينخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.95%، وتمتد سلسلة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، متجهًا نحو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022، بحسب“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا).

وخسر“كاك” الفرنسي 1.35% عند 6795 نقطة، فيما انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.85% عند 7291 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% تقريبًا عند 14687 نقطة.