الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل خسائر للأسبوع الثانى على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام آخر جلسات الأسبوع، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، وسط تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق.
وارتفع سهم الألمانية“سيمنز إنرجي” بنسبة 9% بعد أن وصف المستشار الألماني“أولاف شولتس” الشركة بأنها مهمة للغاية، حسبما ذكرت“رويترز”، بعد يوم واحد من هبوط حاد في السهم (ENR) إثر تقارير عن طلب شركة طاقة الرياح الدعم من الحكومة.
بينما هبط سهم الفرنسية“سانوفي Sanofi” بنسبة 18.95%، بعد إعلان شركة الأدوية تعديل توقعات الأرباح لعام 2025، كما انخفض سهم البنك البريطاني“ناتويست- NatWest” 11.55%، بعد نتائج مخيبة للآمال خلال الربع الثالث، بالتزامن مع تصريحات المنظمين بوجود انتهاكات تنظيمية محتملة.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% عند 429.5 نقطة، لينخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.95%، وتمتد سلسلة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، متجهًا نحو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022، بحسب“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا).
وخسر“كاك” الفرنسي 1.35% عند 6795 نقطة، فيما انخفض“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.85% عند 7291 نقطة، وهبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% تقريبًا عند 14687 نقطة. أرقام
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