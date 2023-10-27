استقرار أسعار الذهب عند التسوية محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع تقييم بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية على أساس سنوي، وفي ظل استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أقل زيادة منذ مايو 2021، بعد زيادة 3.8% في أغسطس.

وكشف مسح جامعة ميشيغان، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر، حيث سجلت القراءة النهائية لمؤشر الثقة 63.8 نقطة ارتفاعًا من 63 نقطة في القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 1998.5 دولار للأوقية، محققة زيادة أسبوعية بنسبة 0.2%، لتواصل مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي.

فيما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 106.55 نقطة.