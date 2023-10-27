استقرار أسعار الذهب عند التسوية محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مع تقييم بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية على أساس سنوي، وفي ظل استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي- بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أقل زيادة منذ مايو 2021، بعد زيادة 3.8% في أغسطس.
وكشف مسح جامعة ميشيغان، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر، حيث سجلت القراءة النهائية لمؤشر الثقة 63.8 نقطة ارتفاعًا من 63 نقطة في القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر.
وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 1998.5 دولار للأوقية، محققة زيادة أسبوعية بنسبة 0.2%، لتواصل مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي.
فيما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 106.55 نقطة. أرقام
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