كندا تسجل عجزًا بقيمة 4.3 مليار دولار بين أبريل وأغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت الحكومة الفيدرالية الكندية عجزًا في الميزانية قدره 4.3 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى أغسطس.
وتقول وزارة المالية في مراجعتها المالية الشهرية إن هذا يقارن بفائض قدره 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022-2023.
وزادت الإيرادات الحكومية بمقدار 2.4 مليار دولار، أو 1.4%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى غير الضريبية.
وزادت نفقات البرامج، باستثناء صافي الخسائر الاكتوارية، بمقدار 7.4 مليار دولار، أو 4.8%.
وارتفعت تكاليف الدين العام بمقدار 4.1 مليار دولار، أو 27.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفض صافي الخسائر الاكتوارية بمقدار 0.9 مليار دولار، أو 22.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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