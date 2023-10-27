كندا تسجل عجزًا بقيمة 4.3 مليار دولار بين أبريل وأغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت الحكومة الفيدرالية الكندية عجزًا في الميزانية قدره 4.3 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى أغسطس.

وتقول وزارة المالية في مراجعتها المالية الشهرية إن هذا يقارن بفائض قدره 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022-2023.

وزادت الإيرادات الحكومية بمقدار 2.4 مليار دولار، أو 1.4%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى غير الضريبية.

وزادت نفقات البرامج، باستثناء صافي الخسائر الاكتوارية، بمقدار 7.4 مليار دولار، أو 4.8%.

وارتفعت تكاليف الدين العام بمقدار 4.1 مليار دولار، أو 27.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض صافي الخسائر الاكتوارية بمقدار 0.9 مليار دولار، أو 22.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.