Saturday, 28 October 2023 06:34 GMT

كندا تسجل عجزًا بقيمة 4.3 مليار دولار بين أبريل وأغسطس

10/27/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت الحكومة الفيدرالية الكندية عجزًا في الميزانية قدره 4.3 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى أغسطس.

وتقول وزارة المالية في مراجعتها المالية الشهرية إن هذا يقارن بفائض قدره 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022-2023.

وزادت الإيرادات الحكومية بمقدار 2.4 مليار دولار، أو 1.4%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى غير الضريبية.

وزادت نفقات البرامج، باستثناء صافي الخسائر الاكتوارية، بمقدار 7.4 مليار دولار، أو 4.8%.

وارتفعت تكاليف الدين العام بمقدار 4.1 مليار دولار، أو 27.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض صافي الخسائر الاكتوارية بمقدار 0.9 مليار دولار، أو 22.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

MENAFN27102023000202011048ID1107320151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث