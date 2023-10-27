اتحاد المحامين العرب يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
روما/PNN/دعا اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، اتحاد المحامين الدولي إلى اتخاذ موقف جاد يدعو لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وطالب الاتحاد في كلمة ألقاها نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الدوليين المنعقد في روما، بإجراء تحقيق محايد يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة.
وكان اتحاد المحامين العرب، قد كلف نقيب المحامين الأردنيين بإلقاء كلمة الاتحاد والمجموعة العربية في الاتحاد الدولي، باجتماع روما.
وأكد أن "أهم مبادئ مهنة المحاماة هي العدالة والحياد..وأن الهدف الأسمى لمهنة المحاماة، هو تحقيق العدالة وقول كلمة الحق في وجه الظالم".
وقال أبو عبود "إذا كنا نجتمع هنا من أجل تحقيق الازدهار والتقدم لمهنة المحاماة، وهذا أمر جيد، فهناك العديد من الزملاء يكافحون من أجل النجاة من القصف والحصار والتهجير".
وأضاف: "قبل أسبوع، تم قصف مقر نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة، واستشهد 15 من زملائنا، ولم يكن لهم ذنب سوى أنهم من قطاع غزة".
وتابع: "إذا كان أطفالنا يحلمون بأن يصبحوا أطباء أو محامين أو مهندسين عندما يكبرون، فإن أطفال غزة لا يستطيعون أن يحلموا، لأنهم ببساطة لا يكبرون، لأن القصف العشوائي يقتلهم، وفي غضون أسبوعين، قُتل أكثر من 2500 طفل في مجزرة لن يغفرها التاريخ".
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