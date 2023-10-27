اتحاد المحامين العرب يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) روما/PNN/دعا اتحاد المحامين العرب، اليوم الجمعة، اتحاد المحامين الدولي إلى اتخاذ موقف جاد يدعو لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وطالب الاتحاد في كلمة ألقاها نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الدوليين المنعقد في روما، بإجراء تحقيق محايد يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة.

وكان اتحاد المحامين العرب، قد كلف نقيب المحامين الأردنيين بإلقاء كلمة الاتحاد والمجموعة العربية في الاتحاد الدولي، باجتماع روما.

وأكد أن "أهم مبادئ مهنة المحاماة هي العدالة والحياد..وأن الهدف الأسمى لمهنة المحاماة، هو تحقيق العدالة وقول كلمة الحق في وجه الظالم".

وقال أبو عبود "إذا كنا نجتمع هنا من أجل تحقيق الازدهار والتقدم لمهنة المحاماة، وهذا أمر جيد، فهناك العديد من الزملاء يكافحون من أجل النجاة من القصف والحصار والتهجير".

وأضاف: "قبل أسبوع، تم قصف مقر نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة، واستشهد 15 من زملائنا، ولم يكن لهم ذنب سوى أنهم من قطاع غزة".

وتابع: "إذا كان أطفالنا يحلمون بأن يصبحوا أطباء أو محامين أو مهندسين عندما يكبرون، فإن أطفال غزة لا يستطيعون أن يحلموا، لأنهم ببساطة لا يكبرون، لأن القصف العشوائي يقتلهم، وفي غضون أسبوعين، قُتل أكثر من 2500 طفل في مجزرة لن يغفرها التاريخ".



