1700 بروفيسور أميركي يدعون الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN/دعا أكثر من 1700 أميركي من الحاصلين على منح رودس، وفولبرايت، وترومان، ومارشال، ونايت هينيسي، وشوارزمان، وبول وديزي سوروس، ولوسي، وغيرهم من مجتمعات المنح الدراسية الرائدة،
الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته إلى السعي بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار.
واعتبروا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن الرئيس بادين فشل في وقف إطلاق النار بناء على تصريحاته التي أدلى بها مسبقا بهذا الخصوص، معتبرين أنه بدلا من ذلك، خصص ما لا يقل عن 14 مليار دولار من أجل الدعم العسكري المتزايد لإسرائيل.
وطالب البروفيسوريون في بيانهم "بضرورة تدخل المجتمع الدولي على وجه السرعة لوقف الحرب وإدخال المساعدات والوقود الى قطاع غزة".
ومن بين الموقعين على البيان، المعروفين على نطاق واسع كأعضاء في أرقى مجتمعات المنح الدراسية في العالم، قادة حاليون ومستقبليون في السياسة العامة والقانون والعلاقات الدولية والصحافة والعلوم والعلوم الإنسانية والأعمال.
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