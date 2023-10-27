1700 بروفيسور أميركي يدعون الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN/دعا أكثر من 1700 أميركي من الحاصلين على منح رودس، وفولبرايت، وترومان، ومارشال، ونايت هينيسي، وشوارزمان، وبول وديزي سوروس، ولوسي، وغيرهم من مجتمعات المنح الدراسية الرائدة،الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته إلى السعي بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار.

واعتبروا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن الرئيس بادين فشل في وقف إطلاق النار بناء على تصريحاته التي أدلى بها مسبقا بهذا الخصوص، معتبرين أنه بدلا من ذلك، خصص ما لا يقل عن 14 مليار دولار من أجل الدعم العسكري المتزايد لإسرائيل.

وطالب البروفيسوريون في بيانهم "بضرورة تدخل المجتمع الدولي على وجه السرعة لوقف الحرب وإدخال المساعدات والوقود الى قطاع غزة".

ومن بين الموقعين على البيان، المعروفين على نطاق واسع كأعضاء في أرقى مجتمعات المنح الدراسية في العالم، قادة حاليون ومستقبليون في السياسة العامة والقانون والعلاقات الدولية والصحافة والعلوم والعلوم الإنسانية والأعمال.



