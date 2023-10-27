الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة بشأن غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.
وعادة يتم التصويت على مشاريع القرارات بعد الاستماع لبيانات الدول،
وفي هذه الدورة هناك 113 دولة ومنظمة ستدلي ببيانات بخصوص فلسطين.
وكي يتم اعتماد مشروع القرار الأردني يجب حصوله على ثلثي الأصوات التي صوتت بنعم أم لا، فيما لن يتم احتساب معادلة الدول التي تصوت بالامتناع وتلك الغائبة.
MENAFN27102023000205011050ID1107320142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.