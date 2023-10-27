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شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية واسعة في قطاع غزة

10/27/2023 2:20:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الجمعة، عدة غارات استهدفت منازل المواطنين والبنية التحتية في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

في شمال القطاع، تم انتشال 26 شهيدا من عائلة المجدلاوي بعد قصف الاحتلال منزلهم، فيما بقي نحو 10 أشخاص تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ أرضا قرب منجرة العشي في شارع النفق شمال غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحى.

وأفاد شهود عيان، وصل المستشفى الاندونيسي خلال الساعات الأخيرة أكثر من 40 شهيدا ومئات الجرحى جراء الغارات والقصف المدفعي على جباليا وبيت لاهيا والمناطق الشمالية الغربية، وتحديدا الساحلية لمدينة غزة.

ووسط غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو شمالة بمخيم البريج، يضم 4 عائلات، بعد قصفه الظهر بالطيران الحربي.

واستشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة "سويدان" بمخيم النصيرات، وآخر لعائلة نصار بالزوايدة وسط القطاع.

وجنوبا، استشهد مواطنان في بلدة القرارة بمدينة خان يونس، في قصف طائرة استطلاع.


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