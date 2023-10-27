شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية واسعة في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الجمعة، عدة غارات استهدفت منازل المواطنين والبنية التحتية في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
في شمال القطاع، تم انتشال 26 شهيدا من عائلة المجدلاوي بعد قصف الاحتلال منزلهم، فيما بقي نحو 10 أشخاص تحت الأنقاض.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ أرضا قرب منجرة العشي في شارع النفق شمال غزة، ما أدى لارتقاء 9 شهداء وعشرات الجرحى.
وأفاد شهود عيان، وصل المستشفى الاندونيسي خلال الساعات الأخيرة أكثر من 40 شهيدا ومئات الجرحى جراء الغارات والقصف المدفعي على جباليا وبيت لاهيا والمناطق الشمالية الغربية، وتحديدا الساحلية لمدينة غزة.
ووسط غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو شمالة بمخيم البريج، يضم 4 عائلات، بعد قصفه الظهر بالطيران الحربي.
واستشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة "سويدان" بمخيم النصيرات، وآخر لعائلة نصار بالزوايدة وسط القطاع.
وجنوبا، استشهد مواطنان في بلدة القرارة بمدينة خان يونس، في قصف طائرة استطلاع.
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