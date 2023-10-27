5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/27/2023 2:20:20 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أصيب خمسة شبان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، خلال المواجهات التي اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، نقلوا على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة.
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