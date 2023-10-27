حماس رات فيها تهديدا لارتكاب مجزرة جديدة: إسرائيل تدعي وجود انفاق تحت مشفى الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / اكدت حركة حماس بشكل قاطع كذب رواية الاحتلال بشأن استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية أو وجود أي من قيادات حماس فيه.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق انه لا أساس من الصحة لما ورد من المتحدث باسم جيش العدو مشيرا ان هذه الادعاءات تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته

وقال الرشق ان هذه الأكاذيب تمثل تمهيدًا لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ

أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء.



وحذر الرشق من مجزرة جديدة، ونطالب قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف

جرائم الإبادة بحق شعبنا

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى ان القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة*.

كما ادعى

المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي ان لدى حماس مخزون كبير من الوقود يستخدمونه لحاجتهم فقط*

كما جاء في ادعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله ان حماس تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير*

كما ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ان

أسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق يستخدمها افراد حماس والقسام كدرع واق

ولديها أنفاق تحته*