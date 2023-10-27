حماس رات فيها تهديدا لارتكاب مجزرة جديدة: إسرائيل تدعي وجود انفاق تحت مشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / اكدت حركة حماس بشكل قاطع كذب رواية الاحتلال بشأن استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية أو وجود أي من قيادات حماس فيه.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق انه لا أساس من الصحة لما ورد من المتحدث باسم جيش العدو مشيرا ان هذه الادعاءات تضاف لسلسلة الأكاذيب التي يبني عليها روايته
وقال الرشق ان هذه الأكاذيب تمثل تمهيدًا لارتكاب مجزرة جديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون أكبر من مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث يلجأ
أكثر من 40 ألف مواطن لمستشفى الشفاء.
وحذر الرشق من مجزرة جديدة، ونطالب قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم التحرك لوقف
جرائم الإبادة بحق شعبنا
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى ان القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة*.
كما ادعى
المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي ان لدى حماس مخزون كبير من الوقود يستخدمونه لحاجتهم فقط*
كما جاء في ادعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله ان حماس تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير*
كما ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ان
أسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق يستخدمها افراد حماس والقسام كدرع واق
ولديها أنفاق تحته*
MENAFN27102023000205011050ID1107320136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.