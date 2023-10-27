تدشين وحدة البريكس بجمعية رجال الأعمال المصريين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – دشنت جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة البريكس، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق أعلي استفادة اقتصادية من انضمام مصر لتحالف دول مجموعة البريكس.

وقال المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة البريكس، إن الهدف من تأسيس اللجنة هو العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء المصري، لتحقيق الاستفادة القصوى من انضمام مصر لهذا التحالف الاقتصادي القوي.

واضاف أن لجنة البريكس بجمعية رجال الأعمال ستكون مواكبة وداعمة لكل من أهداف وخطط وحدة البريكس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووحدة البريكس بجهاز التمثيل التجاري المصري فيما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسين والمنضمين حديثاً اعتباراً من يناير المقبل.

وأوضح إن انضمام مصر لمجموعة البريكس لا شك في صالح الاقتصاد المصري، ولكن ما يخدم القطاع الخاص ويحقق أكبر استفادة اقتصادية يتم بالعمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير أولا ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية للدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.

اقترح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة البريكس، قيام اللجنة بعقد لقاءات واجتماعات بين رجال الأعمال في مصر والتمثيل التجاري والمستشارين التجاريين لدول البريكس ولاسيما المؤسسيين كالبرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب إفريقيا بجانب الخمس دول المنضمة حديثاً وهي السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، والأرجنتين.

وطالب المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، بضرورة التمثيل القوي لرجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية داخل الأمانة العامة لوحدة البريكس من خلال مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لإشراكها في كافة خطط الحكومة للتعاون الدولي مع كافة دول المجموعة.

ولفت الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة البريكس، الي وضع محور التعاون السياحي ضمن خطة عمل لجنة البريكس بجانب جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وإقامة مؤتمر دولي لسفراء الدول الأعضاء لعرض فرص التعاون والترويح الإعلامي لها.

وأوصت لجنة البريكس بضرورة حث الحكومة على توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون مع الدول الأعضاء مع تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقاً مع بعض دول مجموعة البريكس وخاصة المتعلقة بتبادل العملات مثل (الصين و الهند والامارات) مع تمثيل القطاع الخاص المصري بتلك الاتفاقيات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.





Omar Assi \ ANBA