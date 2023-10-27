المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.

وتضمّنت إجراءات البنك المركزي الجديدة، السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.

وأكد البنك المركزي علي العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت استخدام البطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، إذا جاوز فترة الـ 90 يوما.

وأضاف أنّه حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ((I-Score)) لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر تعليمات سابقة خاصة بوقف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، للحد من التلاعب والاستخدام السلبي للبطاقات عقب ضبط اشخاص بحوزتهم عدد كبير من البطاقات الائتمانية أثناء السفر، وسحب مبالغ كبيرة في الخارج لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد خلال تلك الفترة، قبل إعادة النظر في القرار وفتح البطاقات بحد ائتماني لا يتجاوز 7700 جنيها مصريا شهريا (تعادل 250 دولار) وهو مبلغ صغير جدا اثار غضب المسافرين للخارج ما دفع المركزي المصري لتعديله مره آخري.

وأوضح البنك أنّ التعليمات الجديدة تهدف إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.





Central Bank of Egypt