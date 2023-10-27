سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1 20 دولار ليبلغ 93 29 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.20 دولار ليبلغ 93.29 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 92.09 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار لتبلغ 87.93 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.18 دولار لتبلغ 83.21 دولار.