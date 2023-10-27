كيف يقدم أغنى رجل في العالم نموذجا للاستثمار في سوق الأسهم؟

بين الرغبة في الربح السريع، والأرباح المتصلة المستقرة، تتفاوت أهداف الملتحقين بسوق الأسهم، وبناءً على اختلاف الأهداف تتباين المؤشرات التي يتابعها كل فريق، فالأول يبقي عينه على الشاشات باستمرار، ترقبًا لصعود وهبوط، والثاني يهتم بالمؤشرات الأساسية دونما انشغال كبير بالتطورات اليومية.

وبشكل عام تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على سعر السهم في السوق، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين، وهما العوامل قصيرة المدى والعوامل طويلة المدى.

ما هي العوامل القصيرة والطويلة؟

العوامل قصيرة المدى هي تلك التي تؤثر على سعر السهم في غضون فترة زمنية قصيرة، مثل يوم أو أسبوع أو شهر.

وتشمل هذه العوامل: الأخبار والأحداث، مثل إعلان أرباح الشركة، أو إصدار تقرير إيجابي أو سلبي عن الشركة، أو حدث سياسي أو اقتصادي عابر، والتحليل الفني، الذي يدرس أنماط الأسعار التاريخية للتنبؤ باتجاهات المستقبل، والطلب والعرض، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على سهم ما إلى ارتفاع سعره، والعكس صحيح.

أما العوامل طويلة المدى هي تلك التي تؤثر على سعر السهم على مدى فترة زمنية طويلة، أو لعدة سنوات أو عقود، وتشمل هذه العوامل: الوضع المالي للشركة، مثل الربحية والنمو والاستقرار المالي، وقطاع السهم، حيث تميل الأسهم في القطاعات ذات النمو القوي إلى الأداء بشكل أفضل من الأسهم في القطاعات ذات النمو البطيء أو السلبي، والظروف الاقتصادية، مثل معدلات الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي.



ترقب البيانات والمنحنيات



والشاهد هنا أن 85% من المتعاملين في الأسواق على الأقل يبقون أعينهم على المؤشرات قصيرة المدى، ولذا فإن كثيرين منهم يستخدمون مصطلحات مثل "أنا في السوق" أو "أنا خارج السوق" حيث يدخلون السوق لدى ارتفاعه (أو ارتفاع الأسهم التي يقبلون عليها) ويخرجون عندما تنخفض وبالتالي تبقى أعينهم باستمرار على السعر أو المنحنى.



ويعتقد أكثر من 80% من المتعاملين في السوق الأمريكي على سبيل المثال أن "التاريخ يكرر نفسه باستمرار، وهو ما يجعلهم يؤمنون بشدة بأساليب التحليل الفني من البيع عند وصول السهم لقمة سعره خلال عام، والشراء عند وصوله لقاع سعري خلال عام أيضا، ويرصد البعض حتى التحركات في نطاقات أضيق تصل لأيام فحسب.



ويترقب البعض أيضا بيانات الشركات ليشتري عند صدور بيانات مشجعة، ويبيع عند صدور بيانات محبطة، حيث تؤثر البيانات ربع السنوية على قرارات 74% من المتعاملين في سوق الأسهم الأمريكية، ويعتبرونها وسيلة لإرشادهم للاستمرار في الشركة من عدمه (رغم أن بيانًا واحدًا -على أهمية بعضها- لا يكفي بالطبع لأنه قد يكون بمثابة طفرة عابرة أو تراجع مؤقت في المكاسب ولا يمكن البناء عليه).



العوامل طويلة المدى و"أغنى رجل في العالم"



هذا عن العوامل قصيرة المدى، والتي تشير الدراسات إلى أن أقل من 2% ينجحون في تحقيق الوفورات منها، بما يمكن إرجاعه هنا إلى "الحظ" وليس العمل، وهي نسبة ضئيلة للغاية تحول السوق لدى البعض إلى محاولات "رهان" وليس استثماراً، أما التركيز على العوامل الطويلة فهو فقط من يجلب الثروات الحقيقية.



وعلى سبيل المثال ملأ اسم "برنارد آرنو" التقارير الاقتصادية في الأيام الماضية بسبب تصدره لقائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم بشكل مفاجئ بما أثار استفهامات حول كيفية توصله لهذه المكانة العالية وظهوره المفاجئ على الساحة بهذا الشكل اللافت.



ولا يقتصر صعود ثروة "آرنو" على المدى القصير لكن سهم شركة إل في إم إتش الفرنسية، والتي يمتلك الفرنسي وعائلته قرابة نصف أسهمها، نما بنسبة تفوق 150% خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث ارتفع سعر السهم من مستوى أقل من 264 يورو في أكتوبر 2018 إلى مستوى فوق 660 يورو في أكتوبر 2023.



أسباب لارتفاع الأسهم



هناك عدة أسباب وراء ارتفاع سهم إل في إم إتش خلال السنوات الخمس الماضية، منها:



1- الأداء القوي لشركة إل في إم إتش: أظهرت شركة إل في إم إتش أداءً قويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث حققت نموًا في المبيعات والأرباح.



ومن المتوقع أن يستمر نمو سهم إل في إم إتش في السنوات القادمة، حيث تتوقع الشركة تحقيق نمو بنسبة 10% في المبيعات خلال عام 2023.



التوسع الدولي لشركة إل في إم إتش، توسعت شركة إل في إم إتش بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث افتتحت متاجر جديدة في جميع أنحاء العالم، كما استحوذت شركة إل في إم إتش على شركة تيفاني آند كو، وهي شركة أمريكية للأحجار الكريمة والمجوهرات، في عام 2021 في صفقة وصفت حينها بـ"المؤثرة".



2- النمو الكبير واللافت في سوق سلع الرفاهية الشخصية (ويقصد بها الساعات والحقائب والمحافظ بعيدا عن السيارات والمنازل والقطع الفنية) حيث نما حجم السوق بأكمله من 280 مليار دولار عام 2019 إلى 352 مليار دولار عام 2022، مع ملاحظة التراجع الحاد الذي شهده السوق في عام 2020 بفعل انتشار "كورونا".



والشاهد هنا أن التوقعات تشير إلى استمرار سوق سلع الرفاهية الشخصية في النمو بمعدل لن يقل عن 3.38% سنويًا حتى عام 2028 وفقًا للتقديرات المتحفظة، ويصل إلى 9% وفقًا للتقديرات المتفائلة.



3- ومع مثل تلك التوقعات حول الشركة وحول القطاع بأكمله يأتي حال الاقتصاد العالمي وما يعانيه من ارتفاع نسب التضخم، والتي تصب في مصلحة المزيد من النمو لهذا السوق بشكل عام في ظل النظر إلى تلك السلع بوصفها مخزنًا للقيمة بشكل ما، بما يجعل ثروة الملياردير الفرنسي المستثمرة في أسهم الشركة الفرنسية مهيأة للمزيد من النمو.



والشاهد أن رهان "أرنو" على أسهم قطاع سلع الرفاهية مثلا يمتد ليشمل "كريستيان ديور" والتي تمتلك عائلته حوالي 97.5% من أسهمها، و"سيلفريدج" (شركة فرنسية في قطاع التجزئة لسلع الرفاهية) التي تمتلك العائلة نصف أسهمها، وشركة "بيروجا" -أحذية فاخرة- وتمتلك العائلة حوالي 60% من أسهم شركة بيروجا، وهي شركة فرنسية للأحذية الفاخرة، بل ويمتد في قطاع آخر قريب بامتلاكه 20% من أسهم "فور سيزونز".



وفي ذلك يعلق محللون على الأسهم التي يحوزها "آرنو" وعائلته بأنها قد لا تبدو بنفس "البريق" التي تبدو عليه شركات التكنولوجيا الأمريكية مثلا غير أن المؤكد أن نموها يبقى أكثر ثباتًا واتجاهها أكثر وضوحا بما يجعلها أسهم أكثر ملاءمة للاستثمار طول المدى عن المضاربة.



وكمثال أيضا، صعد سهم شركة "شيفرون" بنسبة 18.9% منذ بداية عام 2023 حتى الآن، أو من مستوى 92.20 دولار في بداية يناير 2023 إلى 110.27 دولار في الخامس عشر من أكتوبر 2023، ولم يكن غريبا أن يكون "وارين بافيت" من بين من أقبلوا على زيادة حصتهم في الشركة قبل عام تقريبا.



ويمكن القول إن هناك عوامل عدة يمكن رصدها رآها المستثمرون في "شيفرون" أبرزها استقرار أسعار النفط الخام، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة أرباح شركات النفط، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار أسهمه لا سيما مع المخاوف باستمرار الإمدادات من بعض المناطق أيضا.



كما تحسّنت آفاق الطلب على النفط -باستثناء توقع التراجع الضئيل في 2024 وهو أمر غير مؤكد- ولكن بالمجمل يتوقع المحللون أن يستمر الطلب على النفط في النمو في السنوات القادمة، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب المتزايد من آسيا بما يدعم شركات النفط وأسهمها، وأخيرا خطط "شيفرون" الطموحة للتوسع في السوق.



ويمكن طرح عشرات الأمثلة التي تؤكد أن التركيز على العوامل الطويلة المدى "وحده" هو القادر على جعل الاستثمار في أسواق الأسهم جهدًا رابحًا، ولكن ذلك يستلزم بالتأكيد دراية بكافة التفاصيل التي لا تقتصر على قراءة البيانات المالية وتحليلها أو التنبؤ بحركة الاقتصاد ككل ولكن تمتد للعديد من المؤشرات التي على المستثمر دراستها قبل اتخاذ قراره بالشراء أو البيع.



