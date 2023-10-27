أسهم أوروبا تتراجع تحت وطأة هبوط سهم نات ويست

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم الجمعة، إذ فاق هبوط سهم بنك نات ويست البريطاني أثر مكاسب أسهم شركات الطاقة.

وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% وفي سبيله لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 0.2%.

وشهد سهم نات ويست أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1% بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح، وفقا لـ "رويترز".

وهوى أيضا سهم شركة ريمي كوينترو لصناعة المشروبات الكحولية 10.4% بعد خفض توقعاتها السنوية.

وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.2% مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط.

وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة 10% بدفعة من أرباح فصلية قوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة بعد أن دفعت مؤشرات على تراجع التضخم أمس الخميس إلى هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.