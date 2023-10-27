كيف يساعد تجميع المهام المتشابهة في إنجاز الكثير؟

يخطط الكثير من الأشخاص في بداية يومهم لإنجاز مهام عديدة، إلا أنهم يفاجئون في نهاية اليوم بأنهم انهمكوا في القيام بأشياء أخرى مثل الرد على المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.



ومع وجود العديد من الأشياء التي من الممكن أن تشتت الأشخاص عن إنجاز مهامهم، أصبح من المهم اتباع استراتيجية تجميع المهام المتشابهة (Batching) للتركيز على الأمور المهمة والأولويات.



إذا كنت مهتمًا بزيادة الإنتاجية في العمل (وفي حياتك الشخصية)، فمن المحتمل أنك سمعت عن هذه العملية، حيث تقوم بالمهام جميعًا مرة واحدة، بدلاً من التبديل بين المهام التي تتم في برامج أو أوقات مختلفة.



من الأمثلة على طريقة إدارة المهام هذه هي اختيار يوم في الأسبوع للقيام بمهام متشابهة، مثل التقاط الصور يوم الثلاثاء؛ وكتابة مشاركات المدونة يوم الأربعاء؛ وجدولة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.



الأمر يبدو منطقيًا. إذ إنّ التركيز على المهام ذات الصلة يزيد من التركيز والإنتاجية، مع الحد من الإجهاد والضغط من تعدد المهام.



أولا: تنظيم المهام الخاصة



الخطوة الأولى في أن تصبح سيد الوقت هو تصنيف المهام وتحديد ما إذا كانت المهمة صعبة (أيْ مهمة تتطلب تركيزا كبيرا) أم مهمة بسيطة (مهمة يمكن القيام بها بسرعة ولا تتطلب تفكيرًا كثيرًا).



ثانيًا: تجميع المهام المتشابهة معًا بالإضافة إلى تصنيف أنواع المهام، ينبغي أيضًا التفكير في الوقت الذي تقوم فيه بأفضل أعمالك. هل أنت شخص صباحي، أم أن الإلهام غالبًا ما يأتي بعد الظهيرة؟



سيساعد هذا الأمر في تحديد الأيام التي يجب عليك فيها جدولة المهام.



أخيرًا: إنشاء جدول زمني خاص



- بالإضافة إلى تصنيف المهام وتحديد الأيام التي ستعمل فيها، سيكون من الحكمة تضمين تقديرات للمدة التي ستستغرقها كل مهمة أيضًا.



- إذا كنت ترغب في زيادة نسب النجاح في هذا الأمر، فحاول إضافة ساعة إلى جدولك الزمني للتعامل مع المهمة الأكثر أهمية، أو كما يقال "أكل الضفدع" أولاً (في كناية للتخلص من المهمة الأعقد أو الأصعب أولا).



- يمكن أن يؤدي التعامل مع أصعب المهام أو أكثرها استهلاكا للوقت في قائمة المهام الخاصة بك في بداية يومك إلى تقليل مشاعر التوتر والقلق.



- يمكن أيضًا استخدام تقنية الطماطم (البومودورو) - وتعني هذه التقنية تخصيص 25 دقيقة للعمل المتواصل، يركز خلالها الشخص على إنجاز مهمة واحدة، قبل أن يأخذ خمس دقائق راحة ثم يعاود العمل مرة أخرى بنفس الطريقة ثلاث مرات أخرى، قبل أن يأخذ فترة راحة طويلة.



- وبالمحصلة فإن أدمغتنا مهيأة للتعامل مع المهام التي نجدها ممتعة وتجنب تلك التي تنتج مشاعر سلبية، لذا، فإن تجميع المهام المتشابهة معًا يمكن أن يساعد في إعادة تركيز انتباهنا وطاقتنا.