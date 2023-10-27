أوبك+ تقلص إمدادات النفط لأميركا ما يعزز توقعات شح الإمدادات

أشارت بيانات ومحللون إلى أن واردات الولايات المتحدة المنقولة بحرا من النفط الخام من أعضاء تحالف "أوبك+"، ومنهم السعودية، تراجعت باطراد العام الماضي، ما يزيد من تقليص الإمدادات للسوق الأميركية بينما يدعم أسواقا أخرى منها أوروبا.

ومن المرجح بمرور الوقت أن يكون لمستوى واردات النفط الخام الأميركية من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومصدرين آخرين والشحنات الأميركية إلى أوروبا تأثير مباشر أكثر على أسعار النفط العالمية نتيجة التغيير الذي طرأ هذا العام على خام برنت القياسي.

ويصادف انخفاض الواردات الأميركية خفض "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين الإمدادات، فضلا عن تقليص طوعي إضافي من السعودية وروسيا يبلغ مجموعه 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وأدى قرار السعودية وروسيا تمديد الخفض الطوعي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل في أواخر سبتمبر/أيلول. وأدى الخفض أيضا إلى تقليص إمدادات الخام، خاصة الخام العالي الكبريت، قبل موسم الشتاء الذي يحتاج إلى وقود تدفئة.

وتوقعت بيانات لشركة كبلر أن يبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة المنقولة بحرا من الخام 2.47 مليون برميل يوميا في المتوسط ​​في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضا من 2.92 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، مع تراجع الشحنات من منتجي "أوبك+"، ومن بينهم نيجيريا والجزائر والسعودية.

وأظهرت أرقام كبلر أنه في هذا الإطار، من المتوقع أن تنخفض صادرات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة إلى 241 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضا من 286 ألفا في سبتمبر/أيلول ومن 410 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويرتبط الانخفاض في جانب منه بتغير الفصول. فذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة تهبط في نهاية الصيف مع تباطؤ عمل المصافي من أجل الصيانة. لكن محللين قالوا إن هناك أسبابا أخرى لهذا الانخفاض.

وقال مات سميث، كبير محللي النفط للأميركتين في كبلر، في إشارة إلى السعودية، "تقليص الإمدادات للولايات المتحدة يؤثر على المعنويات ويضغط على المخزونات ويؤثر في نهاية المطاف على الأسعار".

وأضاف سميث أن السعودية تصدر بدلا من ذلك كميات أكثر من الخام إلى الصين. وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات الخام السعودية إلى الصين ارتفعت إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول من 1.2 مليون في أغسطس/آب و1.37 مليون في يوليو/تموز.

وقال روهيت راثود من شركة فورتيكسا إن مصافي الساحل الغربي التي تتضمن مصفاة شركة شيفرون في ريتشموند بولاية كاليفورنيا ومصافي منطقة لوس أنجلوس استقبلت كميات أقل من الخام السعودي في سبتمبر/أيلول.

ومع انخفاض واردات النفط الخام، صدرت الولايات المتحدة كميات أقل من النفط إلى أوروبا.

وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا انخفضت إلى 1.86 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول و1.84 مليون في أغسطس/آب نزولا من 2.01 مليون في يوليو/تموز.

وقال متعاملون إن انخفاض الصادرات إلى أوروبا أثر على أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي.