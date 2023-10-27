نمو إيرادات هواوى بمعدل طفيف خلال الربع الثالث من العام

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح التقرير المالي لشركة“هواوي” الصينية نمو إيرادات الربع الثالث من العام بنسبة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وسط زيادة كل من الإيرادات وهامش الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وارتفعت إيرادات“هواوي” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2.4% إلى 456.6 مليار يوان (62.33 مليار دولار) على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للإيرادات في مثل هذه الفترة منذ عام 2020.

وأشار التقرير إلى زيادة هامش الربح خلال فترة الأشهر التسعة إلى 16% مقارنة بهامش ربح النصف الأول من العام عند 15%.

وعلى الصعيد الفصلي، ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 1% فقط إلى 145.7 مليار يوان مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عند 144.2 مليار يوان، وفق تقديرات شبكة“سي إن بي سي” بناء على البيانات المُعلنة.

وبلغت مبيعات“هواوي” من سلسلة جوالات“ميت 60” خلال أول ستة أسابيع من إطلاقها في أغسطس الماضي؛ أكثر من 1.6 مليون جوال، استحوذت إصدارات“ميت 60 برو” على نحو 75% منها بواقع 1.2 مليون جهاز، وفق تقديرات“كاونتر بوينت ريسرش”.