نمو إيرادات هواوى بمعدل طفيف خلال الربع الثالث من العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوضح التقرير المالي لشركة“هواوي” الصينية نمو إيرادات الربع الثالث من العام بنسبة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وسط زيادة كل من الإيرادات وهامش الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وارتفعت إيرادات“هواوي” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2.4% إلى 456.6 مليار يوان (62.33 مليار دولار) على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للإيرادات في مثل هذه الفترة منذ عام 2020.
وأشار التقرير إلى زيادة هامش الربح خلال فترة الأشهر التسعة إلى 16% مقارنة بهامش ربح النصف الأول من العام عند 15%.
وعلى الصعيد الفصلي، ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 1% فقط إلى 145.7 مليار يوان مقارنة بالربع المناظر من العام السابق عند 144.2 مليار يوان، وفق تقديرات شبكة“سي إن بي سي” بناء على البيانات المُعلنة.
وبلغت مبيعات“هواوي” من سلسلة جوالات“ميت 60” خلال أول ستة أسابيع من إطلاقها في أغسطس الماضي؛ أكثر من 1.6 مليون جوال، استحوذت إصدارات“ميت 60 برو” على نحو 75% منها بواقع 1.2 مليون جهاز، وفق تقديرات“كاونتر بوينت ريسرش”. أرقام
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