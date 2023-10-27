بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتوسط بمدينة قنا الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5 / 11 /2023، وحتى يوم الثلاثاء 21/ 11 / 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمدينة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، في بيان اليوم /الجمعة/ – أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الأول، القطعة رقم 53، والقطع أرقام 9 – 10 – 14، والقطعتين رقمي 2 و 5، بالمجاورة 3، والقطع أرقام 17 – 18 – 28 – 29 – 40 – 41، والقطعة رقم 7، والقطعة 22، والقطعة 13، بالمجاورة 5 بلوكات مختلفة، وكذا بالحي الأول القطعتين 40، 46، والقطع 2 – 5 – 6 – 7، والقطع 4 – 19 – 36، والقطعتين 9 و 12، والقطعة 3، والقطعة 62، المجاورة 1 بلوكات مختلفة، يوم الأحد 5/ 11/ 2023.

وأضاف سيتم تسليم القطع بالحي الثاني أرقام 1 – 2 – 70 – 76 – 77 – 78، والقطعتين 10 و 21، والقطعة 3، والقطعة 5، والقطعة 57، المجاورة 3، والقطع 34 – 38 – 44 – 46، والقطعتين 21 و 5، والقطع 20 – 28 – 31، المجاورة 4، والقطع 39 و 19 و 36، المجاورة 5، بلوكات متنوعة، يوم الإثنين 6/ 11/ 2023، ثم باقي القطع تباعا.