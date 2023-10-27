بوتين يوجّه بكشف طرق تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الرئيس فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة ومنع تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا.
وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية كشف طرق دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد بشكل غير قانوني من أوكرانيا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى النظر في كل ما يخص ذلك، وفي كيفية تنظيم إجراءات الرقابة على مستوى الإدارات، والنظر في ما يجب القيام به بشكل إضافي لتعزيز الإطار التنظيمي. وبشكل عام، هناك مجموعة كبيرة معقدة من القضايا التي تتطلب بحثها".
وطالب بوتين جميع المشاركين في الاجتماع بتقديم تقارير مفصلة بهذا الصدد.
RT
MENAFN27102023000208011052ID1107319400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.