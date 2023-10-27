بوتين يوجّه بكشف طرق تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الرئيس فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة ومنع تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا.



وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية كشف طرق دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد بشكل غير قانوني من أوكرانيا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى النظر في كل ما يخص ذلك، وفي كيفية تنظيم إجراءات الرقابة على مستوى الإدارات، والنظر في ما يجب القيام به بشكل إضافي لتعزيز الإطار التنظيمي. وبشكل عام، هناك مجموعة كبيرة معقدة من القضايا التي تتطلب بحثها".



وطالب بوتين جميع المشاركين في الاجتماع بتقديم تقارير مفصلة بهذا الصدد.

RT