أبو عبود يطالب بإجراء تحقيق حول جرائم الحرب والإبادة على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا نقيب المحامين يحيى أبو عبود، اتحاد المحامين الدولي باتخاذ موقف جاد يدعو لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.



وطالب أبو عبود في كلمة له اليوم الجمعة، نيابة عن اتحاد المحامين العرب في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الدوليين المنعقد في روما، بإجراء تحقيق محايد يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة.



وكان اتحاد المحامين العرب، قد كلف نقيب المحامين الأردنيين بإلقاء كلمة الاتحاد والمجموعة العربية في الاتحاد الدولي، باجتماع روما.



وأكد أن "أهم مبادئ مهنة المحاماة هي العدالة والحياد.. وأن الهدف الأسمى لمهنة المحاماة، هو تحقيق العدالة وقول كلمة الحق في وجه الظالم".



وقال أبو عبود "أصالة عن نفسي ونيابة عن أكثر من مليون محام أعضاء في اتحاد المحامين العرب، وبعضهم منتسب إلى اتحاد المحامين العراقيين. أقول لكم، إذا كنا نجتمع هنا من أجل تحقيق الازدهار والتقدم لمهنة المحاماة، وهذا أمر جيد، فهناك العديد من الزملاء يكافحون من أجل النجاة من القصف والحصار والتهجير".



وأضاف "قبل أسبوع، تم قصف مقر نقابة المحامين في غزة، واستشهد 15 من زملائنا، ولم يكن لهم ذنب سوى أنهم من قطاع غزة".



وأشار، انه خلال القرن الحادي والعشرين، تم إطلاق 32 ألف قذيفة نارية من غزة على الكيان، لرفع الحصار عنهم ومنحهم حقهم في تقرير المصير، وتسببت هذه الأعمال في مقتل 69 شخصا، بينما تسببت قنبلة واحدة أسقطتها طائرة الكيان الصهيوني على أحد المستشفيات في غزة بارتقاء أكثر من 500 شهيد".



وقال "إذا كان أطفالنا يحلمون بأن يصبحوا أطباء أو محامين أو مهندسين عندما يكبرون، فإن أطفال غزة لا يستطيعون أن يحلموا، لأنهم ببساطة لا يكبرون، لأنهم يستشهدون جراء القصف العشوائي، وفي غضون أسبوعين، استشهد أكثر من 2500 طفل في مجزرة لن يغفرها التاريخ".