الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرة خلال أسبوع و31 مقاتلة للعدو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرة أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع واعتراض عشرات الصواريخ، وإسقاط 31 مقاتلة منذ بداية أكتوبر.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري، نفذت القوات الروسية 19 ضربة بأسلحة دقيقة ومسيرات على مستودعات للذخائر والزوارق المسيرة كما تم استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية في مناطق متفرقة، وضرب تجمعات لقوات كييف ومرتزقة أجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة.



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 47 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو أكثر من 705 عسكريين.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 45 هجوما، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1020 عسكريا.



على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 2055 عسكريا.



على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 885 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه تم التصدي لـ19 هجوما والقضاء على أكثر من 435 عسكريا وتدمير العديد من الأسلحة والعتاد.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو خلال أسبوع 485 عسكريا بين قتيل وجريح



استسلام 54 جنديا أوكرانيا في غضون أسبوع.



دمرت الدفاعات الجوية 208 مسيرات وتم اعتراض 19 صاروخا HIMARS وأربعة صواريخ Hurricane، وصاروخين تكتيكيين ATACMS، وصاروخين مضادين للسفن Neptune، وستة صواريخ مضادة للرادار HARM، و8 قنابل موجهة JDAM.

منذ 1 أكتوبر تم إسقاط 31 مقاتلة، 20 منها "ميغ-29"، 8 "سو-25"، ومقاتلة "سو-24"، وطائرتي تدريب من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات Mi-8.

RT