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لوكسمبورغ تدين موقف هنغاريا الرافض لمساعدة أوكرانيا

10/27/2023 10:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، إنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتقيد بمواقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ويصبح "رهينة" لقرارات بودابيست.


وقال بيتيل قبيل انعقاد جلسة الاتحاد الأوروبي لاوم: "لا يجوز الضغط من مبدأ نحن نريد الأموال لمصلحتنا الخاصة، وجعل قرار الاتحاد الأوروبي ينطلق من خطاب هنغاريا القائل، إن كنتم تريدون الأموال لأجل أوكرانيا فنحن بجاجة للأموال أيضا... لا ينبغي لنا أن نصبح رهائن لرغبات أوربان".


وسبق أن رفض رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان المصادقة على تعديلات تخص ميزانية الاتحاد الأوروبي، تشمل تقديم حزمة مساعدات جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية.


وأوضح أوربان أن بلاده ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".

RT

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