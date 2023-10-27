الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مبنى لبلدية غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت بلدية غزة، إنها تلقت تهديداً عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي ينذر بتدمير مبنى البلدية الرئيس في ميدان فلسطين.



وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن مبنى البلدية الرئيس هو مقر للإدارة الرئيسة للبلدية، وهو مبنى تم تشييده قبل نحو 200 عام.



وعبرت البلدية عن استهجانها لتهديد الاحتلال باستهداف المبنى، مؤكدة أنه مبنى تاريخي وأثري ويقدم للمواطنين خدمات مدنية.



ودعت البلدية المنظمات الدولية والإنسانية كافة، للتدخل العاجل ولجم الاحتلال، إذ إن المبنى يحتوي على وثائق وأرشيف المدينة ومن شأن تهديدات الاحتلال بقصفه أن يدخل المدينة في حالة فوضى كبيرة.



بترا