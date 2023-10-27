24 لاعبة في بطولة الفجيرة للبادل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق ظهر يوم غدٍ بطولة الفجيرة للبادل للسيدات بنسختها الأولى في بادل زون في الفجيرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل.
ويشارك في البطولة 24 لاعبة يمثلن نخبة اللاعبات في الدولة.
وثمن الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، راعي البطولة، الجهود التي يبذلها اتحاد البادل تنس في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة، التي أصبحت إحدى الرياضات المجتمعية والجماهيرية، مؤكداً أن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الفجيرة يعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الإمارات عموماً، وفي الفجيرة على وجه الخصوص.
بدورها قالت رئيسة اللجنة المنظمة الجنوب أفريقية إيلا ياه: «نتطلع إلى أن تكون هذه البطولة بروفة حقيقية لتنظيم بطولات مقبلة وبشكل مميز تدريجياً»، وقدمت الشكر لراعي البطولة، وأوضحت مديرة البطولة هانيا ريكي أنه تم استكمال الجاهزية من جميع الجوانب لظهور البطولة بشكل فني وتنظيمي مميزين، وبما يساعد اللاعبات ليقدمن مستويات فنية عالية.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN27102023000110011019ID1107319340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.