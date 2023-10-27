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24 لاعبة في بطولة الفجيرة للبادل

10/27/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق ظهر يوم غدٍ بطولة الفجيرة للبادل للسيدات بنسختها الأولى في بادل زون في الفجيرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل.

ويشارك في البطولة 24 لاعبة يمثلن نخبة اللاعبات في الدولة.

وثمن الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، راعي البطولة، الجهود التي يبذلها اتحاد البادل تنس في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة، التي أصبحت إحدى الرياضات المجتمعية والجماهيرية، مؤكداً أن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الفجيرة يعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الإمارات عموماً، وفي الفجيرة على وجه الخصوص.

بدورها قالت رئيسة اللجنة المنظمة الجنوب أفريقية إيلا ياه: «نتطلع إلى أن تكون هذه البطولة بروفة حقيقية لتنظيم بطولات مقبلة وبشكل مميز تدريجياً»، وقدمت الشكر لراعي البطولة، وأوضحت مديرة البطولة هانيا ريكي أنه تم استكمال الجاهزية من جميع الجوانب لظهور البطولة بشكل فني وتنظيمي مميزين، وبما يساعد اللاعبات ليقدمن مستويات فنية عالية.

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