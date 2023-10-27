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طواف الشارقة للدراجات ينطلق 26 يناير

10/27/2023 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات اجتماعاتها التحضيرية للحدث الدولي الكبير الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث قدمت اللجنة الشكر إلى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ لدوره في تذليل الصعاب وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإنجاح الحدث، وقررت اللجنة برئاسة عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن تقام نسخته التاسعة من 26 إلى 31 يناير المقبل، وإعلان تفاصيل تنظيم الحدث عبر مؤتمر صحافي في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الاتحاد الدولي، الذي منح الطواف العلامة الخضراء، ومراجعة تقارير رؤساء اللجان، وعلى ضوئه تقرر أن يكون الطواف من خمس مراحل تمر بأهم المعالم الثقافية والسياحية بالإمارة بمسافة إجمالية قدرها 503 كيلومترات، ورفْع تصور بخصوص المتطلبات اللوجستية لكل مرحلة، وانتقاء الأنسب من بينها تنظيم سباق مصاحب للشباب، وآخر للمعاقين على هامش الحدث، وإعداد قرية تراثية على مقربة من فندق إقامة المشاركين، وتنظيم يوم ترفيهي يضم عدداً من الفعاليات والأنشطة التراثية، كما تم اعتماد خطة إعلامية وتسويقية للترويج للحدث.

هدف

وأبدى عبدالملك جاني رضاه عن الترتيبات التي تمت حتى الآن، وأكد ضرورة إنجاز ما تبقى من التجهيزات في وقت مبكر حتى يكسب الطواف مزيداً من علامات التقدير لدى الاتحاد الدولي، وقال إن اللجنة المنظمة حريصة على أن يحقق الطواف في كل نسخة إضافة جديدة تسعد جمهوره، وترفع من نسبة نجاحه في الترويج للإمارة وما تتمتع به من ثراء حضاري وثقافي وتراثي ورياضي، وما تزدان به من منشآت ومرافق سياحية ورياضية وثقافية.

حضر الاجتماع الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وزكية سهيل المشرخ، رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وعبدالله حسين آل علي، رئيس لجنة الخدمات المساندة، ومحمد علي بن حماد، رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وخالد عبدالله الجنيبي، رئيس لجنة الأداء والتطوير، وجاسم محمد الدوخي رئيس اللجنة الطبية، والرائد حسن محمد الحوسني، رئيس اللجنة الأمنية، والنقيب على المليحي، نائب رئيس اللجنة، والملازم أول عمر عبدالله، عضو اللجنة، ومحمد صلاح منير، مقرر اللجنة.

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