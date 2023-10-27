سادس قوافل المساعدات تفرغ حمولتها بالجانب الفلسطيني

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انتهت قافلة مساعدات إنسانية سادسة، اليوم الجمعة، من تفريغ حمولتها عند الجانب الفلسطيني، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة.
ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات، حيث استقبل اليوم، طائرة مساعدات كولومبية لنقلها للقطاع.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليمها دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل معبر رفح أمس الخميس.
وأكد مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن، وصول 10 شاحنات مساعدات إنسانية جديدة لغزة، ليصل إلى المعبر حتى الآن، 84 شاحنة.
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