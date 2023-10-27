وزراء ومسؤولون يشيدون بمبادرة وسام حمدان للمدارس التعليمية الرياضية وثمارها







أشاد وزراء ومسؤولون بمبادرة“وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية”التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أدائهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات وثمنوا فوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد الذي تسلمتاه خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لها حيث هنأهما بالفوز.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة أهمية "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" في دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتشجيعها على تعزيز الممارسات الرياضية والارتقاء بصحة النشء، وإعداده بدنياً ومهارياً للانضمام إلى الأندية والأكاديميات الرياضية والمنتخبات الوطنية.

وقال معاليه: "نبارك لجميع الطلبة الفائزين بهذا الوسام المرموق الذي يُعد حافزاً لهم لبلوغ درجات عالية من التميز في العمل التعليمي والرياضي ما يضمن مشاركتهم الفاعلة في اتباع حياة صحية تعود بالفائدة على المجتمع وتعزز الممارسات الصحية في المجتمع المدرسي وتوفر بيئة دراسية صحية وممتعة.. ونتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي بين أجيال المستقبل وتشجيعهم على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية".

وتقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإطلاق "وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية" لدعم وتطوير الرياضة في القطاع المدرسي بدبي وتشجيع المدارس على توفير الرعاية للرياضيين المميزين وتوفير المنشآت الرياضية والكوادر المؤهلة لتنمية وتطوير المواهب الرياضية وتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلبة.

وتقدمت معاليها بالشكر والعرفان أيضا إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على زيارته و تكريم المدرستين الفائزتين بالدورة الثانية للوسام.

وأكدت معاليها حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تعزيز ممارسة الرياضة في البيئة المدرسية ومد جسور التعاون مع المعنيين في الدولة من أجل تطوير مهارات الطلبة في مجالات الرياضة والاستثمار بها، موضحة أن المدارس تشكل حاضنة لأبطال الغد.

وقالت: " نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذا الوسام بهدف تعزيز مكانة الرياضة في مدارس دبي الحكومية واكتشاف المواهب الرياضية من طلبة وطالبات المدارس وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وصناعة رياضي المستقبل".

وأكد سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن رؤية ودعم ورعاية القيادة الرشيدة لأبناء الدولة ومن يعيشون على أرضها الطيبة وضعت الدولة في الصدارة وحققت التطور الكبير الذي تشهده جميع مجالات الحياة ومن بينها قطاعي التعليم والرياضة.

ونوه إلى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مختبر الابتكار الرياضي الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في عام 2016 ومباركة سموه توصياته التي كان من بينها اطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية الأول من نوعه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في القطاع المدرسي من حيث الفعاليات والمنشآت والكوادر المختصة، وتحويل مدارسنا الى أماكن لتخريج الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات إلى جانب تفوقهم الرياضي واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية في مختلف الرياضات مبكرا وتأهيلها لتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات وللدول التي ينتمي اليها الطلبة المقيمون في الدولة".

وأضاف: "وتقديرا لمكانة هذا الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فقد زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المدرستين الفائزتين وسلمهما الوسام وأشاد بجهود إدارتي وطلبة المدرستين لتحقيق التفوق والتميز في هذا المجال وهي الزيارة التي تركت أثرا ايجابيا كبيرا في المدرستين وشكلت حافزا لهما للمزيد من التميز وحافزا أيضا لجميع المدارس الأخرى للعمل بجد ومثابرة وابتكار لنيل الوسام في السنوات المقبلة".

وقدمت إدارتا المدرستين الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لزيارته لهما وتسليمهما الوسام وتهنئة إدارتيهما وفرق عملهما وطلبتهما بهذا الإنجاز وأكدتا عزمهما على مواصلة العمل والتميز لتعزيز مكانة الرياضة في المدرسة واستقطاب الموهوبين وصناعة أبطال موهوبين قادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.

ونالت“أكاديمية دبي الدولية” الوسام المخصص للمدارس الخاصة كونها تتيح لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد ومثلها للبنات و يشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالبا يمثلون أكثر من 70% من طلبة المدرسة.

وعلى صعيد التميز الرياضي يمثل المدرسة 164 فريقًا يخوضون أكثر من 700 مباراة في مختلف الرياضات خلال العام الدراسي، و فازت فرقها بـ 19 لقبا في موسم 2022-2023 وحده .. وتضم أيضا 25 طالبًا بمنحة رياضية ، ولديها برنامج سفير الرياضة وتستضيف 23 بطولة سنويا، وعلى صعيد المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة شاركت فرق المدرسة في بطولات عديدة داخل الدولة وفي بطولات عالمية في بريطانيا واسبانيا و إيطاليا وسريلانكا والهند، كما يشارك طلبتها ضمن فرق أندية دبي و منتخبات دولهم في مختلف الرياضات.

ونالت“مدرسة المعارف للبنين” الوسام المخصص لفئة المدارس الحكومية وتضم المدرسة الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة للمدارس الحكومية وفيها 59 طالبًا ضمن البرنامج، كما تضم المدرسة 630 طالبا من بينهم 210 طلاب في فرق أندية دبي ومنتخبات الدولة ويشارك فريقها في بطولة سباعيات الرجبي السنوية.

ويشارك 90% من طلاب كل فصل في الألعاب الرياضية، إلى جانب استخدام المدرسة تقنية مبتكرة لبرامج الصحة المستدامة التي يتم تطبيقها بكفاءة على طلبة جميع الفصول.

وجرى في إطار الدورة الثانية من الوسام تقييم وزيارة 72 مدرسة حكومية وخاصة من قبل فرق مجلس دبي الرياضي وبيت خبرة دولي وتمت عملية التقييم وفق 4 معايير رئيسية، هي الأول التميز الرياضي وذلك من خلال استقطاب ورعاية وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات وتأهيلهم للعب في الأندية والمنتخبات الوطنية لدولة الإمارات ومختلف الدول، وتكوين قاعدة بيانات لمتابعة تطورهم وأدائهم وتوفير الأجواء التي تؤهلهم للتميز العلمي والرياضي في الوقت ذاته والأنشطة والبطولات التي تنظمها المدرسة لطلبتها على مدار العام الدراسي ونتائج فرقها في البطولات المحلية والقارية والدولية.

الثاني“ البنيـــة التحتيــــة” وذلك من خلال تنوع مواصفات وجودة وكفاءة المنشآت والمرافق الرياضية المتوفرة للاستخدام اليومي للطلبة والثالث“الصحة المستدامة” وذلك من خلال البرامج الرياضية الصحية التي تسهم في زيادة نشاط وحيوية الطلبة وسعادتهم والوقاية من أمراض العصر مثل السكرى والسمنة، وتشجيع أسلوب التغذية السليمة.. فيما جاء المعيار الرابع تحت عنوان“ كفاءة وفعالية الإدارة المدرسية” وذلك من خلال دعم الإدارة وتوفر الكوادر المؤهلة لتنفيذ برامج ومبادرات النشاط البدني والرياضي والصحي.

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