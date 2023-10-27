ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. مريض يحتضر يخضع لزراعة قلب خنزير

عملية زراعة قلب خنزير لإنسان هل هي أمل جديدأم تجربة لبداية على طريق النجاح ؟، إنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، التي يجري فريق طبي

زراعة قلب خنزير في صدر مريض قلب كان يحتضر، وأظهرت العملية تحسناً ملحوظاً.

وأظهرت تقارير جديدة أن رجلا يبلغ من العمر 58 عاما، خضع لعملية زراعة قلب خنزير في كلية الطب بجامعة ميريلاند الشهر الماضي، وبدأ بالتحسن، ولم تظهر عليه بعد علامات رفض العضو.

ويُظهر مقطع فيديو تم إصداره مؤخرا، لورانس فوسيت، وهو يعمل مع معالج فيزيائي لاستعادة قوته.

وكان فوسيت يحتضر بسبب قصور في القلب قبل أن يخضع لعملية الزرع في 20 سبتمبر الماضي. ولم يكن مؤهلا لإجراء عملية زرع قلب بشري بسبب ظروف صحية أخرى وفق اندبندنت عربية.



وحالته هذه هي الثانية التي يحاول فيها أطباء جامعة ميريلاند استخدام قلب خنزير لإنقاذ شخص من الموت بسبب مرض القلب. وفي العام الماضي، أجرى الفريق أول عملية زرع على ديفيد بينيت، وعاش شهرين فقط بقلب الخنزير. وعلى الرغم من أنه يعتقد أن فيروس الخنزير ربما يكون قد ساهم في وفاته، إلا أن السبب الأساسي لم يتم تحديده.

وتبعا لذلك، قبل إجراء عملية الزرع الثانية على السيد فوسيت، أجرى الفريق اختبارا أفضل للفيروسات على قلب الخنزير.

وقام فريق بحث آخر في NYU Langone Health مؤخرا بزراعة قلوب الخنازير في شخصين متوفين مؤخرا وكانا على قيد الحياة بواسطة أجهزة التنفس الصناعي.

وقد حظيت الأبحاث المتعلقة بزراعة الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الطلب على الأعضاء القابلة للزرع يتجاوز العرض، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يعملون على تقنيات زرع الأعضاء منذ عقود، إلا أن النتائج لم تكن ناجحة إلى حد كبير. وعندما يتم وضع عضو حيواني في جسم الإنسان، عادة ما يقوم الجهاز المناعي بتدمير الأنسجة الغريبة على الفور.



ولكن لا توجد حاليا أي علامات تشير إلى أن جسد فوسيت يرفض قلبه الجديد. وقالت متحدثة باسم المستشفى الذي يتعافى فيه المريض، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن السيد فوسيت قادر بالفعل على الوقوف، وأن المعالجين الفيزيائيين يساعدونه في العمل على المشي مرة أخرى.



وقال محمد محيي الدين، مدير برنامج زراعة القلب في كلية الطب بجامعة ميريلاند، لوكالة "أسوشيتد برس": "إن قلبه يفعل كل شيء من تلقاء نفسه".





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