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طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

10/27/2023 9:22:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:56 الجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة21:53 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 85 35

دبي 32 25 85 35

الشارقة 33 23 85 35

عجمان 32 25 90 45

أم القيوين 31 22 85 40

رأس الخيمة 31 23 75 30

الفجيرة 32 25 80 35

العـين 34 24 90 30

ليوا 34 24 85 30

الرويس 34 25 75 40

السلع 35 25 70 40

دلـمـا 32 28 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 31 29 75 50

أبو موسى 31 30 70 55

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