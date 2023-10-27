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منتخب البرازيل يرد على أنباء دفعه تعويضات مالية للهلال السعودي بعد إصابة نيمار

10/27/2023 9:22:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


رد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، على أنباء دفع اتحاد الكرة في بلاده، تعويضات مالية لنادي الهلال، بعد إصابة النجم الدولي نيمار دا سيلفا جونيور.

وتلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه نيمار لفترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ليتأكد انتهاء موسم نيمار مع الهلال، بشكل رسمي، ويبلغ راتب النجم البرازيلي قرابة 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال بافيا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "مسؤولية التعويض المالي، ليست من اختصاص الاتحاد البرازيلي، بل تتعلق بالزعيم الهلالي فقط".

وكشف المتحدث الرسمي، عن أن الهلال، هو المعني الوحيد بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل مدهم بالتقارير الخاصة بـ"إصابة" نيمار.

وأشار إلى أنه بناء على هذه التقارير، سيحدد "فيفا"، قيمة التعويض المالي الذي سيتم دفعه إلى نادي الهلال، والذي لن يزيد عن راتب السنة الواحدة.

كما أكد رودريجو بافيا، على أن منتخب البرازيل، لن يتدخل في علاج نيمار، حيث سيكون الهلال، هو المسؤول عن موعد عودة اللاعب إلى الرياض، ومكان إجراء العملية الجراحية.

يذكر أن نيمار جونيور البالغ 31 عاما، انضم إلى الهلال السعودي، في صيف العام الحالي، قادما من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبا.

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