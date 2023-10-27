أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة عبيد المرّي

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

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