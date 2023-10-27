أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة عبيد المرّي

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة عبيد المرّي
التاريخ
10/27/2023 9:22:26 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
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